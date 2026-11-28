Este viernes se llevó adelante la jornada de capacitación “Trabajo Rural Seguro: prevención, detección temprana y canales de protección”, destinada a trabajadores rurales y personas vinculadas a la actividad citrícola.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales, representantes de organismos públicos y trabajadores del sector rural. Entre las autoridades presentes estuvo la Mag. Silvina Valdevenito, directora nacional de Prevención del Delito y las Violencias, quien acompañó el desarrollo de la jornada.

La propuesta fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Durante el encuentro se brindaron herramientas para identificar y prevenir situaciones de explotación laboral, captación abusiva, violencia, narcocriminalidad, consumos problemáticos y otras conductas potencialmente delictivas vinculadas al ámbito del trabajo rural.

A través de un enfoque práctico y participativo, se abordaron señales de alerta ante ofertas laborales, modificaciones abusivas de las condiciones de trabajo, amenazas, retención de salarios o documentación, aislamiento y mecanismos de endeudamiento que pueden derivar en situaciones de sometimiento.

Asimismo, se compartieron pautas de autoprotección y recomendaciones sobre cómo actuar ante posibles situaciones de riesgo, destacando la importancia de recurrir a los organismos competentes y utilizar los canales institucionales de asistencia y denuncia. En ese marco, se recordó la disponibilidad de la Línea 145, gratuita, anónima y habilitada las 24 horas para consultas y denuncias vinculadas con la trata de personas y la explotación laboral.

El secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Sebastián Arístide, destacó la importancia de generar estos espacios de formación y articulación institucional: “es fundamental acercar este tipo de herramientas a quienes desarrollan sus actividades en el ámbito rural. La prevención comienza con la información, conociendo los derechos y pudiendo reconocer aquellas situaciones que pueden poner en riesgo la integridad y la dignidad de los trabajadores”.

Asimismo, Aristide señaló que “desde el Municipio entendemos que el desarrollo productivo también implica garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras. Por eso es importante trabajar articuladamente con los organismos provinciales y nacionales, acompañando a nuestros trabajadores y fortaleciendo la prevención en cada sector de la producción”.

La jornada permitió generar un espacio de intercambio, concientización y acceso a información fundamental, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para prevenir la explotación laboral y proteger los derechos de los trabajadores rurales.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa promoviendo la articulación institucional y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a una producción con inclusión, seguridad y respeto por los derechos laborales.