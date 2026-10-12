*CONCORDIA ACTIVA: CERRÓ EL FINDE LARGO CON UN 70% DE OCUPACIÓN*

Con una ocupación hotelera del 70%, Concordia transitó un fin de semana largo con una agenda diversa y opciones para distintos públicos. Las propuestas se distribuyeron en diferentes puntos de la ciudad, poniendo en valor el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y las experiencias recreativas que caracterizan al destino.

Entre las propuestas más elegidas por turistas y concordienses se destacó el Castillo San Carlos, que, además de sus visitas guiadas diarias, ofreció actividades especiales para conmemorar un nuevo aniversario de la llegada del aviador Antoine de Saint-Exupéry al parque San Carlos, experiencia que inspiró parte de la historia de su obra “El Principito”. Las iniciativas convocaron a más de 300 personas, que disfrutaron de propuestas para conocer y poner en valor la historia de este emblemático lugar.

Por su parte, el Naranjal de Pereda recibió visitantes a través de sus circuitos guiados, mientras que diferentes eventos culturales y gastronómicos ampliaron las opciones para disfrutar de la ciudad. La 2.ª Feria Provincial del Libro, en el Centro de Convenciones, reunió propuestas vinculadas a la lectura y la cultura; el 2.º Encuentro de Cafeteros, en el Paseo Bicentenario, frente a la Plaza 25 de Mayo, convocó al público con sabores y especialidades, y el Oktoberfest, en el Parque Central Viñedos Moulins, sumó música y celebración.

A estos atractivos se sumaron los clásicos que forman parte de la experiencia de visitar Concordia: las actividades recreativas en el Lago de Salto Grande, el descanso en los complejos termales, los recorridos por bodegas y viñedos y las jornadas de campo en establecimientos rurales. Alternativas que invitan a conectar con la naturaleza, descubrir los sabores de la región y disfrutar de propuestas para distintos gustos y edades.

Con múltiples opciones para descubrir en cada temporada, Concordia se consolida como un destino turístico integral. Su patrimonio histórico, sus paisajes, la gastronomía regional y las propuestas que combinan naturaleza y descanso fortalecen la actividad turística local y la convierten en una opción para disfrutar en cualquier época del año.