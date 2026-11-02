*CONCORDIA ALCANZÓ UN 91% DE OCUPACIÓN HOTELERA*

Durante el fin de semana, se registró un 91% de ocupación hotelera y una importante afluencia de visitantes. Más de 5.000 personas ingresaron al Autódromo para disfrutar de la anteúltima fecha del Turismo Nacional, una competencia que favoreció a los sectores hotelero, gastronómico y comercial de la ciudad.

Durante el fin de semana, la actividad turística en Concordia generó un impacto económico total de $673.409.250,15, con un gasto diario promedio por visitante de $118.363,75. En cuanto a la procedencia, se registraron visitantes de la República Oriental del Uruguay, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y diversas localidades de Entre Ríos.

Uno de los aspectos más destacados de este registro fue que se logró durante un fin de semana habitual, sin feriados ni jornadas especiales que impulsen la llegada turística.

La elección de Concordia dentro del calendario de este evento deportivo representa un reconocimiento a las condiciones que ofrece el destino para albergar eventos de tal magnitud, como fue este caso el Turismo Nacional (TN APAT). La infraestructura, los espacios equipados para el desarrollo deportivo, la diversidad de atractivos, la calidad de sus servicios y la calidez de sus anfitriones representan un valor diferencial que posiciona a la ciudad en el radar de las grandes competencias.

La Subsecretaría de Turismo municipal y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) impulsan una agenda orientada a consolidar a Concordia como un destino clave para el turismo deportivo y de eventos. Esta labor articulada busca atraer competencias a lo largo de todo el año, dinamizar la economía local y afianzar el liderazgo de la ciudad en la región de Salto Grande.

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