CONCORDIA: AVANZA EL PROYECTO PILOTO DE MOVILIDAD URBANA EN EL MARCO DE GOVTECH CONNECT Y CIIAR

Concordia integra la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR), espacio de trabajo colaborativo impulsado dentro del programa regional GovTech Connect —financiado por BID Lab y ejecutado por la Red de Innovación Local (RIL)— junto a 48 municipios de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En el marco de una política de estado orientada al ordenamiento urbano e innovación pública, la Municipalidad de Concordia presentó los avances de su proyecto piloto de movilidad urbana e inteligencia artificial (Concordia Se Mueve). La prueba piloto se desarrolla junto a la empresa tecnológica Ualabee y cuenta con el acompañamiento institucional de la Red de Innovación Local (RIL).

Concordia participa activamente en la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR) en Argentina. CIIAR es uno de los componentes centrales de GovTech Connect, un programa regional financiado por BID Lab y ejecutado por RIL que conecta a 48 gobiernos locales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con emprendedores y startups GovTech para abordar desafíos públicos prioritarios mediante el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó la trascendencia estratégica de la iniciativa: “Dentro de las prioridades de nuestra gestión, el ordenamiento urbano es una de las principales. Concordia creció de manera desordenada durante muchos años y este proyecto representa una herramienta poderosísima para brindarle previsibilidad, seguridad y mejor administración del tiempo a nuestros vecinos, especialmente a los sectores más postergados”.

*INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL VECINO*

El proyecto abarca la integración de 4 empresas operadoras, 9 líneas de transporte público y más de 26 ramales bajo el estándar internacional de datos abiertos (GTFS). Actualmente, la Línea 2 opera con seguimiento en tiempo real y cuatro líneas adicionales avanzan en su integración técnica a través del acceso a GPS.

Entre las principales funciones y beneficios del proyecto destacan:

● Seguimiento e información en tiempo real: Los usuarios pueden consultar en sus dispositivos la ubicación de la unidad y el tiempo exacto de llegada a la parada.

● Planificador de viajes unificado: La herramienta se integrará directamente en una app que el municipio está desarrollando, unificando la información de todas las empresas en una sola plataforma para evitar el uso de múltiples aplicaciones.

● Gestión inteligente de tránsito: Mediante la alianza estratégica con Waze, el municipio puede monitorear incidencias viales en tiempo real y emitir alertas oficiales sobre obras y desvíos.

*ENFOQUE ECOSISTÉMICO Y ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA*

Hernán Contreras, Coordinador de CIIAR Argentina en RIL, enfatizó que el propósito del programa GovTech Connect es dinamizar el ecosistema reuniendo la oferta tecnológica (startups y pymes) con la demanda gubernamental para elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

Por su parte, el equipo técnico de Ualabee valoró el modelo de trabajo multiactoral entre el municipio, los proveedores de GPS locales y las empresas transportistas. La digitalización y la previsibilidad no solo mejoran la experiencia de viaje de los usuarios, sino que promueven una mayor eficiencia operativa que incentiva el uso del transporte público y contribuye a la sostenibilidad del servicio.

*SOBRE GOVTECH CONNECT Y CIIAR*

GovTech Connect es un programa regional impulsado por BID Lab y ejecutado por la Red de Innovación Local (RIL) para articular los ecosistemas GovTech en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. A través de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR), la iniciativa acompaña a 48 gobiernos locales en la identificación de desafíos públicos, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el diseño de proyectos piloto con IA orientados a transformar la gestión pública y los servicios comunitarios.

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