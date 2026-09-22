*CONCORDIA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVA MARCA TURÍSTICA*

La Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) trabajan en el desarrollo de una nueva marca para Concordia como destino turístico, mediante un proceso participativo que reúne al sector privado y a la comunidad. El recorrido comenzó con encuentros junto a referentes de la actividad y continuará con propuestas abiertas, como encuestas a vecinos, para incorporar diferentes miradas y construir una identidad que represente a la ciudad.

En este marco, el primer taller de trabajo fue encabezado por Belén Schauvinhold, Subsecretaria de Turismo y presidenta ejecutiva del EMCONTUR, y estuvo a cargo de Carlos De Robertis, consultor corporativo, quien coordina el proceso de branding (identidad de marca).

La incorporación de referentes del sector privado constituye un aspecto central de esta iniciativa. Sus experiencias y conocimientos permiten sumar una perspectiva vinculada directamente con la actividad y aportar elementos concretos para definir cómo se quiere presentar y proyectar a Concordia.

El objetivo es desarrollar una propuesta que represente a Concordia en su conjunto, poniendo en valor sus rasgos distintivos, su comunidad y aquellos atributos que la diferencian. En este marco, el trabajo contempla un branding integral que, además de definir una identidad visual, permita construir una forma propia de comunicar, consolidar el posicionamiento turístico de la ciudad y acompañar su proyección hacia el futuro.

*CUATRO EJES DE TRABAJO*

El proyecto se organiza en cuatro ejes: Estudio de Mercado, para conocer el contexto, los públicos y el posicionamiento actual; Concepto y Slogan, orientado a definir la idea central y el mensaje; Diseño de Logotipo e Isologotipo, destinado a desarrollar los elementos gráficos; e Identidad Corporativa y Aplicaciones, que comprende la definición final del sistema visual y su implementación en diferentes piezas y soportes.

El encuentro tuvo como propósito generar insumos concretos para avanzar en la propuesta, a partir de las experiencias, percepciones y aportes de quienes forman parte de la actividad turística. De esta manera, la mirada de los actores locales se incorpora desde las primeras etapas y permite enriquecer el desarrollo.

La futura propuesta busca reflejar la manera de ser de Concordia, su personalidad y los atributos que desea transmitir a quienes la visitan. El desafío es lograr una expresión cercana, auténtica y reconocible, capaz de acompañar las nuevas formas de vincularse con los destinos y las demandas del turismo actual.

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