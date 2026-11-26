*El próximo domingo 29 de noviembre, la Estación Central de Trenes será escenario de una celebración que reunirá a la comunidad para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, bajo la consigna «Hacia el Bicentenario». Habrá exposiciones, presentaciones artísticas, música y un acto protocolar.*

En el marco del 195° aniversario de la fundación de Concordia, la Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial que se desarrollará el próximo domingo 29 de noviembre, en la Estación Central de Trenes, ubicada en avenida Robinson 125.

Bajo el lema «195° Aniversario de la Fundación de Concordia. Hacia el Bicentenario», la celebración propone un espacio de encuentro para reconocer nuestra historia, poner en valor la identidad cultural de la ciudad y compartir las expresiones artísticas que forman parte de nuestras raíces y de nuestra vida comunitaria.

Las actividades, libres y gratuitas, comenzarán a las 16:00 horas con la Muestra Anual y Entrega de Certificados de los Talleres Educativos y Culturales, Edición 2026, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura.

Durante la muestra, los vecinos podrán recorrer los distintos puestos de exposición y conocer los trabajos y producciones desarrollados a lo largo del año por los participantes de los talleres. Habrá muestras vinculadas a oficios como panadería, electricidad, peluquería, plomería, tejido, confección, talabartería y bordado, entre otras especialidades. Los talleristas y alumnos compartirán sus conocimientos, exhibirán sus producciones y tendrán la posibilidad de comercializar sus trabajos.

En paralelo, el escenario recibirá las presentaciones de los talleres culturales municipales, con propuestas de música, canto, guitarra, percusión, folclore, tango, ritmos latinos, danza jazz y expresiones urbanas, protagonizadas por niños, jóvenes y adultos de distintos barrios de Concordia.

Esta iniciativa constituye una política pública de formación, inclusión y participación comunitaria que durante 2026 alcanzó a más de 50 barrios, con más de 70 talleres y la participación de más de 5.000 alumnos. Espacios que promueven el aprendizaje de oficios, el desarrollo de capacidades, la creatividad y el acceso a nuevas oportunidades.

A las 18:30 horas, la jornada contará con la presentación de Bauty Giménez y su Conjunto, que ofrecerá un cierre musical para la muestra.

*ACTO PROTOCOLAR*

Posteriormente, a las 19:00 horas, se llevará adelante el acto protocolar por el 195° aniversario de la fundación de la ciudad.

La programación continuará a las 19:30 horas con una función cultural que reunirá a destacados artistas y agrupaciones de la región. Se presentará el Ballet Folclórico Alas de Mi Patria, que ofrecerá una puesta especialmente preparada para la ocasión, titulada «Concordia: de nuestras raíces hacia el Bicentenario», un recorrido artístico por la tierra elegida, la llegada de los inmigrantes y la Concordia de hoy.

También formará parte de la celebración Daniel Esteche y su Conjunto, agrupación chamamecera de nuestra ciudad con más de diez años de trayectoria, y por primera vez en Concordia llegará Litoral Mitá, una propuesta musical entrerriana que combina las raíces del chamamé con nuevos sonidos y una identidad joven.

La realización de esta jornada es posible gracias al trabajo articulado de distintas áreas de la Municipalidad y al acompañamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Delegación Argentina, cuya colaboración contribuye al desarrollo de esta celebración.

De esta manera, Concordia se prepara para compartir una jornada que invita a encontrarse con su historia, reconocer sus raíces y celebrar el presente, proyectando colectivamente el camino hacia sus 200 años.

195 años de historia. Una ciudad, muchas historias y un mismo destino compartido.