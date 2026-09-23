*CONCORDIA CELEBRÓ EL DÍA DEL JUBILADO CON UNA JORNADA DE ENCUENTRO, MÚSICA Y PARTICIPACIÓN*

Este pasado martes, Concordia celebró el Día del Jubilado con una jornada especial en el Centro de Convenciones, que convocó a más de 500 jubilados y contó con la participación de centros de jubilados, artistas locales, talleres y representantes de distintas áreas municipales.

La celebración incluyó la participación del Coro del Centro de Jubilados Andrade, una demostración de tango a cargo de María Noemí Oneto y Luis Humere; el Coro del Centro de Jubilados Plaza Sol, dirigido por el profesor Marcos Gowda, y las actuaciones de Mari Ferreyra, Tati Merele y Toto Barboza. También se presentó Mantra de Yoga, a cargo de Marisa Barbieri, Alejandra Schiebert y Abigail Zapata.

Durante la jornada, que contó con la presencia del intendente Francisco Azcué y demás autoridades, se realizaron sorteos, la elección del mejor disfraz y diferentes propuestas recreativas.

*SALUD, OFICIOS Y PARTICIPACIÓN*

Durante la celebración también se presentó un stand del Taller de Talabartería, a cargo del profesor Ulises Mussuliotis, donde se exhibieron trabajos realizados durante el año.

La Secretaría de Salud dispuso además un stand de vacunación destinado a brindar información y orientación a los adultos mayores.

*“SON PROTAGONISTAS”*

El intendente Azcué, destacó la importancia de reconocer y acompañar a los adultos mayores porque “son parte fundamental de nuestra comunidad. Esta celebración es una manera de reconocer sus historias, sus experiencias y todo lo que aportaron y continúan aportando a nuestra ciudad. Queremos acompañarlos y generar espacios donde puedan encontrarse, disfrutar y seguir participando”.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó el espíritu de la celebración: “La idea es celebrar esta fecha poniendo en el centro a nuestros adultos mayores, generando un espacio donde puedan encontrarse, compartir y disfrutar de aquello que los representa. Queremos que sea una tarde de alegría y participación, donde los centros de jubilados, artistas y talleres tengan su lugar y donde cada persona que participe pueda sentirse parte de esta celebración”, agregó.

La concejal Celeste Fuscado sostuvo que “es muy lindo poder encontrarnos y celebrar junto a nuestros adultos mayores. Son protagonistas de nuestra ciudad, tienen muchísimo para aportar y estos espacios permiten fortalecer los vínculos, compartir experiencias y disfrutar en comunidad”.

La celebración permitió poner en valor el trabajo que realizan durante todo el año los centros de jubilados, talleres, artistas y espacios de participación de adultos mayores, fortaleciendo los vínculos y promoviendo una vejez activa, participativa e integrada a la comunidad.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso de continuar generando espacios de encuentro, recreación y participación para los adultos mayores de la ciudad. --

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