*CONCORDIA CONSOLIDA SU PERFIL TECNOLÓGICO SUMANDO EMPRESAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO*

Una nueva empresa de Concordia se sumó al Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento (REC), régimen que otorga importantes alivios fiscales y beneficios estratégicos a los emprendimientos y compañías del sector que decidan radicarse o expandirse localmente.

En esta oportunidad, Devoo S.A.S., se transformó en la quinta empresa que accede a distintos beneficios como ser la exención del 100% de la Tasa Comercial y de la Tasa General Inmobiliaria por cinco años, prorrogables por un período igual, además de otros incentivos destinados a promover el crecimiento de empresas innovadoras.

El intendente Francisco Azcué destacó el crecimiento que está teniendo el REC a partir de que nuevas empresas se van sumando, lo que permite que “crezcan, inviertan, se desarrollen, generen empleo y se expandan, pasando los límites de Concordia. Nos llena de satisfacción porque es una empresa concordienses, fundada por concordienses” remarcó.

Como Estado “debemos ser facilitadores, acompañando al sector privado y en este caso, se visibiliza el enorme potencial que tenemos en la ciudad donde el sector de la economía del conocimiento está creciendo. Vamos por buen camino, con jóvenes formándose y desarrollándose, emprendedores, apostando a la ciudad y hoy, estamos dando un paso más” afirmó Azcué.

Por su parte, Iván Arriola, socio fundador de Devoo S.A.S., destacó que por un lado “para nosotros es un gran apoyo entender que la ciudad está mirando para el camino donde nosotros trabajamos, entonces te da esa confianza de saber que apostas o invertís más tranquilo. Es un alivio desde la económico pero también es ver para donde va Concordia, que está haciendo un buen trabajo en cuanto a lo que es economía del conocimiento y nosotros sumamos nuestro granito de arena”.

*SOBRE LA EMPRESA*

Devoo S.A.S. desarrolla su actividad principal en la ciudad, formando parte del sector de la Economía del Conocimiento, con foco en el desarrollo de software, la implementación de soluciones digitales y la incorporación de tecnología aplicada a procesos empresariales.

Su contribución al ecosistema local se vincula con la generación de capacidades tecnológicas, la modernización de organizaciones y la posibilidad de producir servicios de alto valor agregado desde Concordia.

La empresa contribuye a que comercios, pymes y organizaciones puedan profesionalizar y digitalizar sus procesos administrativos, comerciales, contables, logísticos y de gestión. Mediante sistemas ERP, integraciones, automatizaciones, comercio electrónico y herramientas basadas en inteligencia artificial, potencial y talento, se busca mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad de la información y la capacidad de crecimiento de las empresas que incorporan estas soluciones.

La actividad requiere formación técnica y funcional continúa, promoviendo la adquisición y actualización de conocimientos en desarrollo de software, gestión empresarial, infraestructura, integraciones y nuevas tecnologías. Este tipo de trabajo permite generar y retener capacidades profesionales en Concordia, facilitando que perfiles especializados puedan participar en proyectos de alcance regional, nacional e internacional sin necesidad de radicarse fuera de la ciudad.

A su vez, la actividad demanda conectividad, infraestructura, servicios profesionales y proveedores locales, generando efectos indirectos sobre otros actores del entorno productivo. La empresa también procura fortalecer la vinculación con organizaciones, profesionales e instituciones que impulsen la tecnología, la innovación y la Economía del Conocimiento en la región. --