*CONCORDIA CONTINÚA PROMOVIENDO ESPACIOS PARA EL EMPRENDEDURISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL*

La Municipalidad de Concordia invita a los vecinos a participar de dos nuevas jornadas de las ferias que se desarrollan en la ciudad, generando espacios de comercialización y encuentro para emprendedores, artesanos y productores locales.

El jueves 29 y el viernes 30 de octubre se realizará la Feria de Emprendedores de la Economía Social, en la Plaza 25 de Mayo, de 8:00 a 20:00 horas. Los visitantes podrán encontrar panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de artesanías, plantas, productos sublimados y otras elaboraciones.

Por su parte, el domingo 1 de noviembre tendrá lugar la segunda edición de la Feria Paseo del Río, en el marco de la propuesta “Lo Viejo Funciona”. La actividad se desarrollará de 9:00 a 22:00 horas en el Corsódromo de Concordia “Atanasio Bonfiglio”, con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, en un entorno al aire libre pensado para disfrutar en familia.

Ambas propuestas son impulsadas por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo. La Feria de Emprendedores de la Economía Social cuenta, además, con la organización de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo.

A través de estos espacios, el Municipio continúa acompañando el trabajo de los emprendedores y fortaleciendo la economía social, promoviendo el desarrollo de los proyectos locales y el encuentro de la comunidad. --