*CONCORDIA CUENTA CON CUATRO NUEVAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, continúa impulsando políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso a la lectura, el conocimiento y la educación en los distintos barrios de la ciudad.

En el marco del Programa Municipal de Bibliotecas, este miércoles se inauguraron cuatro nuevos espacios en los barrios San Juan, Villa Jardín, Almirante Brown y Universidad. De esta manera, Concordia cuenta con un total de 30 bibliotecas municipales, cada una con más de 1.000 libros, ampliando las oportunidades de acceso a la lectura para niños, jóvenes y adultos.

La incorporación de estas bibliotecas fue posible gracias a las gestiones que se vienen realizando desde el año 2024 ante Bibliotecas Rurales Argentinas, cuyo aporte permite continuar ampliando la disponibilidad de material bibliográfico y promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y participación comunitaria.

Durante la jornada, el intendente Francisco Azcué remarcó que “este es un paso importante para fortalecer la educación y la cultura en nuestra ciudad. Las bibliotecas son lugares esenciales para el desarrollo de nuestras comunidades por eso nos pone muy contentos ver a niños, jóvenes, con sus familias, que se apropien de estos espacios”

Asimismo, al referirse al crecimiento del programa, Azcué sostuvo: “además de las obras que se realizan con el Plan de Infraestructura y Desarrollo, están contempladas acciones que permitan el crecimiento y desarrollo de las personas y estos espacios van por ese camino. Invitamos a los vecinos a que se acerquen y los utilicen”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las iniciativas que acercan la educación y la cultura a cada barrio, promoviendo el acceso a los libros y generando nuevas oportunidades para las familias de Concordia.

A través del Programa Municipal de Bibliotecas, el municipio continúa fortaleciendo una red de espacios que promueven el hábito de la lectura, el acceso al conocimiento y el encuentro entre vecinos.

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