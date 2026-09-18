*CONCORDIA ES SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS *

Este jueves se puso en marcha la etapa final de los Juegos Deportivos Entrerrianos 2026, que tiene su primera instancia en Concordia, con la participación de jóvenes deportistas de distintos puntos de la provincia.

Durante estas jornadas se desarrollarán las competencias de hockey sobre césped Sub14, atletismo Sub 15 y natación Sub 14, en sus ramas femenina y masculina, con actividades previstas en el Polideportivo Municipal y el Club Salto Grande. La instancia reunirá a alrededor de 450 participantes, entre deportistas, entrenadores, profesores y acompañantes.

El acto inaugural se desarrolló en las instalaciones del club Estudiantes, donde el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, valoró el esfuerzo de cada delegación por el esfuerzo y empeño para poder llegar a esta etapa.

Por su lado, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza demostró su orgullo por recibir a tantos deportistas, deseando una buena estadía en la ciudad.

En tanto, la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez saludó a las delegaciones, destacando el trabajo previo que se realizó para poner en condiciones la pista de atletismo y la cancha de agua con el fin de tener en condiciones la infraestructura deportiva destinada a los juegos.

Acompañaron la inauguración, el director General de Deporte Social y Educativo de la Provincia Ricardo Lupi; el secretario de Desarrollo Humano Carlos Gatto y los conejales Celeste Fuscado, Verónica Del Boca y Mauricio Rey.

La realización de las finales provinciales definirá los representantes entrerrianos que accederán a las instancias nacionales, dando continuidad a un proceso que involucra a deportistas de diferentes localidades y disciplinas.

*AGENDA*

Este viernes comenzaron las pruebas en natación y atletismo y las etapas decisivas de hockey sobre césped.

Mientras que, las etapas finales continuarán con la segunda final provincial en Gualeguaychú, el 24 y 25 de septiembre, con básquet 3x3, vóley y vóley playa y unos 330 participantes.

La tercera final provincial en Concepción del Uruguay, del 7 al 9 de octubre, correspondiente a Deporte Adaptado con aproximadamente 250 participantes, mientras que la cuarta final provincial será en La Paz, del 14 al 16 de octubre, destinada a Adultos Mayores, con alrededor de 1.200 participantes.

Además, la Final Nacional de Adultos Mayores se realizará en San Juan, del 28 de septiembre al 2 de octubre, con una delegación entrerriana de 60 personas, mientras que la Final Nacional de Juveniles y Deporte Adaptado tendrá lugar en Mar del Plata, del 2 al 7 de noviembre, con una delegación de 372 personas.

Los Juegos Deportivos Entrerrianos constituyen una política deportiva provincial que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de representar a sus localidades, compartir experiencias con pares de toda la provincia y acceder a instancias de competencia y formación a través del deporte.

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