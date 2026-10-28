*CONCORDIA ES SEDE DE UN ENCUENTRO EDUCATIVO SOBRE BIENESTAR JUVENIL, CONVIVENCIA ESCOLAR Y SALUD MENTAL*

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, la Red de Innovación Local (RIL) y la Fundación Varkey llevan adelante el Encuentro Anual de la Comunidad de Educación, bajo el lema “Bienestar juvenil: convivencia escolar y salud mental en jóvenes”.

La actividad, que reúne a funcionarios y gobiernos de distintas ciudades de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay, tiene como objetivo trabajar en uno de los principales desafíos actuales: promoción del bienestar juvenil y el abordaje de la salud mental de adolescentes y jóvenes, a través del intercambio de experiencias y estrategias de intervención local.

Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del trabajo articulado y la formación para abordar las problemáticas vinculadas a la convivencia escolar y la salud mental: “estamos orgullosos de pertenecer a esta Red de Innovación Local, que es una comunidad que se ocupa de mejorar los gobiernos a través de distintas herramientas como en este caso, un encuentro sobre educación pero haciendo hincapié en la convivencia escolar y la salud mental”.

Estos son espacios “de capacitación, formación, de compartir y de crecimiento para todos. Son temas que se deben abordar de distintos sectores, cada uno con el compromiso que le corresponde, compartiendo experiencias y generando vínculos. Estamos seguros que saldremos enriquecidos de este encuentro” remarcó Azcué.

Por su parte, Eduardo Viñales, coordinador del Programa Ciudades de la Educación Red de Innovación Local (RIL) y Fundación Varkey señaló: “entendimos que era prioritario traer este tema por lo que estamos muy agradecidos a Concordia por poder estar acá. Desde nuestro lugar, como comunidad de municipios comprometidos y activos en el tema educativo, venimos haciendo estos encuentros justamente para intercambiar y enriquecer las experiencias porque sabemos que los gobiernos locales tienen un rol fundamental porque están en el día a día de sus comunidades y conocen de cerca los desafíos que enfrentan”.

Natalia Rosón, directora de Desarrollo Profesional Docente de Fundación Varkey sostuvo que “estos espacios permiten articular diferentes organizaciones junto con las áreas de Educación y los municipios. La idea es generar intercambio de buenas prácticas, compartir experiencias y desafíos, y ver cómo cada uno, desde su lugar, puede hacer lo mejor con los recursos que tiene”, afirmó.

Finalmente, Damián Smith, vocal del Consejo General de Educación, afirmó que desde el Gobierno de Entre Ríos “estamos trabajando en políticas transversales, justamente para tratar estas problemáticas, como el consumo digital y la salud mental. Tenemos especialistas que van al territorio para capacitar, charlar, dialogar e indagar porque no hay una receta y es importante escuchar”.

Las actividades continuarán este miércoles en el Centro de Convenciones donde la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social presentará el Programa Municipal de Salud Integral y Vínculos Saludables de Concordia, una iniciativa que se implementa en las escuelas de la ciudad. Como cierre, el encuentro se trasladará al Parque San Carlos, donde los jóvenes serán los grandes protagonistas, compartiendo sus proyectos, experiencias e iniciativas en una charla abierta.

El evento cuenta con el apoyo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

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