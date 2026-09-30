*CONCORDIA FORTALECIÓ SU PRESENCIA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN FIT 2026*

La participación de Concordia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 permitió fortalecer la promoción del destino en uno de los principales encuentros turísticos de Latinoamérica. Desde el stand 1340 de Entre Ríos, la ciudad presentó sus atractivos, experiencias y productos, generando nuevos vínculos y oportunidades.

El stand concordiense recibió la visita del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto; y Andrés Deyá, quien culminó su gestión al frente de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Todos ellos acompañaron la presencia de Concordia y su propuesta turística en esta edición de la feria.

*ACCIONES QUE FORTALECEN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE CONCORDIA Y LA REGIÓN *

Trabajo conjunto con Salto, Uruguay, para avanzar en la Ruta Binacional del Tannat, una propuesta que integre bodegas, viñedos, gastronomía y experiencias vinculadas al vino a ambos lados de la frontera.

Encuentro con Jorge Satto, secretario del Emturer, y Atilio Benedetti, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, para avanzar en la organización del Foro de Turismo Sustentable y Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), que se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo 2025-2030.

Encuentros con representantes de Rosario, Villa Carlos Paz y la provincia de La Rioja para intercambiar experiencias y explorar líneas de cooperación en promoción turística, desarrollo de productos y generación de nuevas propuestas para los visitantes.

Acompañamiento al Gobierno de Entre Ríos y a AOCA en la firma de un convenio marco de cooperación para impulsar el turismo de reuniones en la provincia.

Reunión con el Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos (OET.ER) para abordar los desafíos vinculados con la generación y utilización de información para la planificación y la toma de decisiones en materia turística.

*SABORES, CULTURA Y VINOS PROTAGONISTAS *

La agenda incluyó, el sábado, la presentación del Carnaval de Concordia junto a Comparsa Emperatriz, actual campeona, como parte de la propuesta cultural y turística de la ciudad.

El domingo fue el turno de la gastronomía regional, con la chef Evelyn Rein, quien presentó “El río y la tierra”, un roll de boga con puerro confitado y queso regional, acompañado de arroz cremoso con naranja, arándanos y salsa de frambuesas y pitaya. La propuesta se completó con “El atardecer de Concordia”, un postre de mandarina, arándanos, nuez pecán, miel y perfume cítrico.

El lunes, la identidad vitivinícola estuvo presente en el stand gustAR de Nación, con una demostración a cargo de Evelyn Rein y vinos de tres bodegas locales. También se presentó el Cabernet Sauvignon de Bodega Las Bruscas, actualmente en proceso de desarrollo, como parte de las nuevas propuestas de la vitivinicultura concordiense.

*CONCORDIA MOSTRÓ SU IDENTIDAD A TRAVÉS DE SUS PRODUCTOS *

La degustación del stand Concordia contó con el acompañamiento de productores y emprendedores locales, que estuvieron presentes con una selección de productos que representan la identidad y la diversidad de la producción de Concordia: Snacks de Arroz Dos Hermanos, vinos de Finca Fénix, Bodega Siandra Hermanos y Bodega 5 Generaciones; las naranjas de Petelin Hermanos, jugos de Sol y Fruta, y Rincón de Vida, el alfajor Concordia del pastelero Maxi Ceballos, nueces del Vivero Santa María, mermeladas de Cosas Ricas y mieles de Cocomiel.

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