*CONCORDIA FUE SEDE DE UNA JORNADA PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR APÍCOLA*

Productores, cooperativas y representantes de gobiernos locales participaron de un encuentro en el que se presentaron herramientas de apoyo, inversión y capacitación para potenciar la actividad apícola en Concordia y la región.

Este pasado lunes Concordia fue sede de una jornada informativa sobre el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, una iniciativa del Gobierno de Entre Ríos destinada a acompañar a productores y a los distintos actores que integran la cadena apícola.

El encuentro fue organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos y contó con la participación de productores apícolas, representantes de cooperativas y gobiernos locales, quienes pudieron conocer las herramientas disponibles y plantear inquietudes vinculadas al desarrollo de la actividad.

La disertación estuvo a cargo del coordinador provincial de Apicultura, Rodrigo Toledo, quien presentó los principales lineamientos del programa y explicó las distintas alternativas de acompañamiento destinadas al sector.

Durante la jornada se abordaron herramientas vinculadas con infraestructura, inversión, capacitación y fortalecimiento de las capacidades productivas, además de las posibilidades de articulación para acompañar el crecimiento de los emprendimientos y mejorar las condiciones de producción.

Toledo destacó la importancia de generar estos espacios directamente en el territorio y de acercar la información a quienes forman parte de la actividad. “Estos encuentros son fundamentales porque nos permiten acercar las herramientas que tiene la Provincia directamente a los productores, pero también escuchar cuáles son sus necesidades y cuáles son los desafíos que atraviesa hoy el sector. La apicultura tiene un enorme potencial y necesitamos seguir fortaleciendo toda la cadena productiva”, señaló.

En ese sentido, el coordinador provincial remarcó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y los actores privados para generar nuevas oportunidades.

“La idea es que los productores puedan conocer las herramientas disponibles, apropiarse de ellas y encontrar en el Estado un acompañamiento concreto. Cuando trabajamos de manera articulada con los municipios, las cooperativas y las organizaciones del sector podemos lograr que los programas lleguen efectivamente al territorio”, sostuvo Toledo.

El secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide, puso en valor la posibilidad de acercar este tipo de propuestas a los productores locales: “desde la Municipalidad entendemos que acompañar al sector productivo significa estar cerca de quienes producen, conocer sus necesidades y facilitar el acceso a las herramientas que permitan crecer y agregar valor. La apicultura es una actividad con un importante potencial para Concordia y toda la región”, afirmó.

El funcionario destacó además el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para fortalecer la presencia de las políticas de desarrollo productivo en el territorio. “La articulación entre Municipio y Provincia nos permite acercar programas y oportunidades a los productores, pero también generar espacios de diálogo donde podamos conocer de primera mano las dificultades y buscar soluciones. Este tipo de encuentros son importantes porque permiten transformar la información en oportunidades concretas” remarcó Arístide.

La jornada incluyó además un espacio de intercambio con los participantes, que permitió profundizar sobre las necesidades del sector y conocer las alternativas disponibles para acompañar proyectos productivos.

La actividad forma parte de una agenda de trabajo que busca fortalecer el entramado productivo de Concordia, acompañar a los productores y generar nuevas oportunidades de inversión, capacitación y crecimiento, promoviendo la articulación entre el Municipio, la Provincia, las cooperativas y el sector privado.

Desde la Municipalidad de Concordia se remarcó la decisión de continuar generando espacios de encuentro y articulación que permitan que las políticas públicas lleguen al territorio y se traduzcan en herramientas concretas para quienes producen.

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