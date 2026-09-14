*CONCORDIA IMPLEMENTA EL DOMICILIO ELECTRÓNICO MUNICIPAL PARA SIMPLIFICAR LA COMUNICACIÓN CON LOS CONTRIBUYENTES*

La Municipalidad de Concordia pondrá en funcionamiento el Domicilio Electrónico Municipal (DEM), una nueva herramienta digital que permitirá agilizar y simplificar las comunicaciones entre la Dirección General de Rentas y los contribuyentes, reduciendo trámites presenciales y avanzando hacia una administración más moderna, ágil y cercana.

En el marco del proceso de modernización de la administración tributaria municipal, el Departamento Ejecutivo reglamentó, mediante el Decreto 829/26, la implementación del Domicilio Electrónico Municipal (DEM), establecido por la Ordenanza N.º 38.778.

En esta primera etapa, el sistema será utilizado por la Dirección General de Rentas para las comunicaciones y notificaciones vinculadas con la Tasa Comercial, permitiendo que los contribuyentes puedan recibir de manera digital liquidaciones, requerimientos, intimaciones, comunicaciones y demás actos administrativos.

Se trata de una modalidad que ya es utilizada de manera habitual por las administraciones tributarias, tanto a nivel nacional a través de ARCA, como provincial mediante ATER, así como por otros municipios del país. Concordia incorpora ahora esta herramienta al ámbito local como parte de su proceso de modernización y digitalización.

El Director General de Rentas, Cr. Fernando Marsicano, destacó: “Queremos que cada vez más trámites y comunicaciones puedan resolverse de manera simple y digital, evitando traslados innecesarios y facilitando la relación del contribuyente con el Municipio. El Domicilio Electrónico es una herramienta que los contribuyentes ya conocen por su utilización en otros organismos tributarios y que ahora incorporamos en Concordia.”

*¿CÓMO SE ACCEDE?*

Los contribuyentes podrán ingresar a través del Portal del Ciudadano de la Municipalidad de Concordia, utilizando su usuario y contraseña, o mediante el portal de ARCA, con CUIT y Clave Fiscal, ingresando al servicio “Municipalidad de Concordia – Portal del Ciudadano”.

Una vez dentro del sistema, podrán consultar las notificaciones recibidas, verificar su estado de lectura y acceder al detalle de las comunicaciones y documentación adjunta. Para completar la constitución del DEM será necesario aceptar los términos y condiciones y validar la dirección de correo electrónico informada.

*IMPLEMENTACIÓN GRADUAL*

La obligatoriedad de constituir el DEM para los contribuyentes y responsables de la Tasa Comercial se realizará progresivamente:

• CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: hasta el 30 de septiembre de 2026.

• Terminados en 4, 5 y 6: hasta el 31 de octubre de 2026.

• Terminados en 7, 8 y 9: hasta el 30 de noviembre de 2026.

• Pequeños Contribuyentes: hasta el 30 de noviembre de 2026, independientemente de la terminación del CUIT.

La implementación será acompañada desde la Dirección General de Rentas con información y asistencia a los contribuyentes para facilitar su incorporación al nuevo sistema.

Marsicano señaló que: “La tecnología tiene que servir para hacerle las cosas más simples al contribuyente. Desde principio de gestión, buscamos una Dirección de Rentas más moderna, con menos burocracia, mejores canales de comunicación y cada vez más cerca de los vecinos y comerciantes de Concordia.”

El Domicilio Electrónico Municipal coexistirá con los medios tradicionales de notificación, que podrán continuar utilizándose cuando las características del caso, razones de accesibilidad o contingencias técnicas así lo requieran.

Con esta nueva herramienta, Concordia continúa avanzando hacia una gestión tributaria más moderna, simple y cercana.

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