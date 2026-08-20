*CONCORDIA.NEGOCIOS AMPLIÓ EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN PARA EMPRENDEDORES Y

PYMES*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo

Productivo y la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda, informó

que se extendió hasta el viernes 28 de agosto el período de preinscripción

a Concordia.Negocios, debido a la amplia convocatoria registrada desde el

inicio de la propuesta.

La iniciativa está orientada a emprendedores y pequeñas y medianas empresas

que ya cuentan con un negocio en funcionamiento y buscan incorporar

herramientas para fortalecer su gestión, mejorar sus estrategias

comerciales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La decisión de ampliar el plazo permitirá que más emprendedores interesados

puedan completar su preinscripción y formar parte del proceso de selección

para la primera edición del programa.

*80 EMPRENDEDORES SERÁN SELECCIONADOS *

En el marco de la amplia convocatoria alcanzada, 80 emprendedores serán

seleccionados para participar de la primera edición de Concordia.Negocios,

a partir de un proceso de evaluación orientado a conformar un grupo diverso

y representativo del entramado productivo local.

Entre los principales aspectos considerados se encuentran que los negocios

se encuentren actualmente en funcionamiento, el compromiso de los

participantes con el proceso de capacitación y el potencial de crecimiento

de cada emprendimiento. También se tendrá en cuenta la capacidad de las

iniciativas para ampliar sus mercados, generar nuevos ingresos y contribuir

al desarrollo económico de la ciudad.

La selección contemplará además la diversidad de rubros, experiencias y

trayectorias, promoviendo el intercambio entre los participantes como parte

del proceso de aprendizaje.

*UNA PROPUESTA PARA PROFESIONALIZAR LOS NEGOCIOS*

Concordia.Negocios propone un trayecto de capacitación y acompañamiento

basado en el aprendizaje aplicado, donde los participantes podrán trabajar

sobre sus propios emprendimientos y trasladar los contenidos directamente a

sus actividades.

La propuesta contempla cuatro ejes fundamentales:

Diagnóstico y validación del negocio.

Estrategia comercial y ventas.

Finanzas para el negocio.

Procesos y formalización.

El objetivo es brindar herramientas concretas para que quienes ya

desarrollan una actividad económica puedan ordenar sus negocios, mejorar la

gestión, fortalecer sus ventas y tomar decisiones con mayor información.

La primera edición contempla ocho encuentros y tendrá carácter arancelado,

con un cupo limitado de 80 participantes.

*ACOMPAÑAR*

El secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la

respuesta obtenida durante la convocatoria y señaló que el interés

registrado refleja una necesidad concreta del sector productivo local.

“La respuesta que tuvo Concordia.Negocios es muy importante y confirma que

existe una demanda concreta de nuestros emprendedores por acceder a

herramientas que les permitan profesionalizar sus negocios y seguir

creciendo. Desde el Municipio venimos trabajando para escuchar esas

necesidades y generar propuestas que tengan una aplicación concreta en la

actividad cotidiana”.

Arístide explicó que la extensión de la convocatoria busca brindar una

nueva oportunidad a quienes todavía no pudieron completar su

preinscripción. “Decidimos extender la convocatoria hasta el 28 de agosto

porque queremos que más emprendedores tengan la posibilidad de participar.

Sabemos que muchas veces quienes llevan adelante un negocio tienen que

compatibilizar la actividad diaria con sus responsabilidades y queremos

facilitarles el acceso a esta propuesta”.

Asimismo puso en valor el carácter aplicado de la capacitación y la

articulación con distintas instituciones: “Concordia.Negocios no busca

solamente transmitir conocimientos. Queremos que cada participante pueda

mirar su propio negocio, identificar oportunidades de mejora y llevar

herramientas concretas a su actividad. Para eso contamos con el

acompañamiento de instituciones académicas y técnicas que aportan

conocimiento y experiencia”.

*ARTICULACIÓN PARA FORTALECER EL DESARROLLO PRODUCTIVO*

Concordia.Negocios es impulsado por la Municipalidad de Concordia, a través

de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Coordinación

de Gabinete y Hacienda, en articulación con la Universidad Tecnológica

Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia, la Universidad Nacional de

Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y el

Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC).

La articulación entre el Estado municipal, instituciones educativas,

organismos técnicos y el sector privado busca fortalecer el entramado

productivo local y generar mejores condiciones para el desarrollo de

emprendimientos y PyMEs.

En este sentido, Arístide remarcó: “Tenemos una ciudad con emprendedores,

comerciantes y empresarios que todos los días generan actividad económica y

empleo. Nuestro rol es acompañarlos, generar herramientas y articular con

las instituciones que pueden aportar conocimiento y capacidades.

Concordia.Negocios es parte de ese camino”.

La iniciativa se desarrolla en el marco de las políticas municipales

orientadas a fortalecer el desarrollo productivo en el Plan de

Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, acompañando a los

emprendimientos locales y promover la generación de empleo y nuevas

oportunidades económicas para la ciudad.

*PREINSCRIPCIONES HASTA EL 28 DE AGOSTO*

Los interesados podrán completar su preinscripción a Concordia.Negocios

hasta el viernes 28 de agosto a través del Portal de Cursos de la

Municipalidad de Concordia.

Para realizar consultas, pueden comunicarse al 345 508-5074 o escribir a

concordia.negocios@concordia.gob.ar.

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