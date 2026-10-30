*CONCORDIA.NEGOCIOS CERRÓ SU PRIMERA EDICIÓN CON MÁS DE 25 EMPRENDEDORES Y PYMES PARTICIPANTES*

La Municipalidad de Concordia realizó la entrega de certificados de finalización de la primera edición de Concordia.Negocios, un programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PIB), orientado a fortalecer las capacidades de gestión de emprendedores y pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

El acto se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con la participación del intendente Francisco Azcué, el decano de dicha facultad, Javier Coulleri, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Concordia, Fabián Andrés Avid, y representantes de las instituciones que acompañaron la iniciativa.

En esta primera edición participaron más de 25 emprendedores y representantes de PyMEs locales, quienes formaron parte de una propuesta de capacitación pensada para trabajar sobre las necesidades concretas de sus negocios, incorporar herramientas de gestión y fortalecer sus posibilidades de crecimiento.

“Este programa representa una decisión política de acompañar al sector privado con herramientas concretas, capacitación y trabajo articulado entre el Estado, las universidades y las instituciones para que de esta forma se generen nuevas oportunidades para la inversión y generación de empleo. Apostamos al conocimiento, la innovación y al desarrollo productivo como motores del crecimiento de nuestra ciudad” remarcó el intendente Azcué.

*HERRAMIENTAS CONCRETAS PARA FORTALECER LOS NEGOCIOS*

Concordia.Negocios fue concebido como un espacio de formación destinado a quienes ya cuentan con un emprendimiento o una empresa en funcionamiento y buscan mejorar su organización, profesionalizar sus procesos y desarrollar nuevas estrategias para consolidar su actividad.

La propuesta se desarrolló bajo una modalidad 100 % presencial, con talleres prácticos y actividades aplicadas a cada negocio. El objetivo fue que los participantes pudieran trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones reales, identificar dificultades y reconocer oportunidades de mejora en sus emprendimientos.

Entre los ejes abordados se destacó el diagnóstico y la validación de los negocios, un trabajo orientado a que cada participante pudiera reconocer con mayor claridad qué necesidad resuelve su producto o servicio, a quién está dirigido y cuál es el valor que ofrece a sus clientes.

Este enfoque permitió poner en el centro de la capacitación la realidad de cada emprendimiento, promoviendo el análisis de sus propuestas, la revisión de sus procesos y la incorporación de criterios para tomar decisiones con mayor información.

La entrega de certificados reconoció el recorrido realizado por los participantes y el compromiso asumido durante las instancias de formación.

*ARTICULACIÓN *

El programa se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.

Esta articulación permitió reunir conocimientos técnicos, académicos e institucionales para ofrecer una propuesta vinculada con las necesidades de quienes producen, invierten y generan actividad económica en la ciudad.

La participación de las universidades y las entidades del sector productivo constituye un componente central de Concordia.Negocios, al vincular la formación con la experiencia institucional y los desafíos cotidianos que enfrentan los emprendedores y las PyMEs.

*TUTORÍAS PARA ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES HASTA FIN DE AÑO*

Como parte de la continuidad del programa, se anunció una etapa de tutorías que se extenderá hasta finalizar el año y estará destinada a quienes participaron de esta primera edición.

El acompañamiento buscará dar continuidad al trabajo realizado durante la capacitación, con seguimiento de los avances de cada negocio y orientación para aplicar las herramientas incorporadas a lo largo de los encuentros.

Esta instancia permitirá profundizar los contenidos abordados, revisar las dificultades que surjan durante su implementación y continuar trabajando sobre aspectos concretos de la gestión de cada emprendimiento.

De esta manera, Concordia.Negocios propone extender el proceso de aprendizaje más allá de las jornadas presenciales, favoreciendo la aplicación práctica de los conocimientos y el acompañamiento de los proyectos en una etapa clave para su consolidación.

*NUEVA COHORTE Y CONCORDIA.NEGOCIOS RURAL*

Durante el cierre también se anticipó la realización de una nueva cohorte de Concordia.Negocios, con el objetivo de ampliar el alcance de la propuesta y brindar a más emprendedores y PyMEs de Concordia la posibilidad de acceder a herramientas para fortalecer y profesionalizar sus negocios.

Asimismo, se anunció la futura realización de Concordia.Negocios Rural, una nueva línea de trabajo que buscará extender esta propuesta de formación y acompañamiento al ámbito rural, incorporando las particularidades y los desafíos de quienes desarrollan actividades productivas en ese sector.

La iniciativa proyecta ampliar las oportunidades de capacitación y fortalecer las capacidades de gestión de los actores vinculados a la producción rural, en consonancia con la estrategia municipal de promover el desarrollo económico y productivo del territorio.

Ambos anuncios representan una continuidad del trabajo iniciado con la primera edición y plantean nuevos espacios para acercar herramientas prácticas a distintos sectores de la economía local.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, continúa impulsando acciones de formación, acompañamiento y articulación institucional destinadas a fortalecer a emprendedores, PyMEs y actores productivos, promoviendo mejores condiciones para consolidar sus proyectos y generar nuevas oportunidades de crecimiento en la ciudad y la región.

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