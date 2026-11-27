Organizado por UNICEF Argentina y la Red de Innovación Local (RIL), se llevó a cabo el Encuentro Federal de Primera Infancia, que contó con la participación de más de 150 representantes de gobiernos locales y provinciales, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

A través de la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social, dependiente de la Secretaría de Salud, Concordia fue parte del encuentro donde se compartieron experiencias y propuestas orientadas a fortalecer las políticas integrales de primera infancia, con especial énfasis en la articulación entre los distintos niveles de gobierno, el trabajo conjunto entre instituciones y la generación de estrategias que garanticen los derechos de los niños desde sus primeros años de vida.

Asimismo, se generaron puntos de intercambio para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los distintos territorios para ampliar las oportunidades de desarrollo, mejorar el acceso a servicios esenciales y acompañar a las familias.

“Los espacios de formación e intercambio de experiencias o políticas públicas que se desarrollan en distintos Municipios, son muy importantes y enriquecedores, ya que a partir de ello se pueden generar, fortalecer o mejorar lo que se viene trabajando en este sentido. La primera infancia es un tiempo clave y cuanto más presente podamos estar, mejores resultados se obtendrán”, sostuvo Anabel Vergara, directora de Políticas de Fortalecimiento Social.

Como cierre del encuentro, los gobiernos participantes asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo la atención integral de la primera infancia, destacando la importancia del trabajo articulado y de las políticas públicas sostenidas para garantizar mejores oportunidades desde el comienzo de vida.