“CONCORDIA PRODUCE” REPROGRAMA SU EXPO Y PONE EN MARCHA UNA AGENDA DE ACTIVIDADES

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia informa que la Expo “Concordia Produce” ha sido reprogramada para el mes de mayo de 2027. La decisión, tomada entre quienes participan de la organización del evento, fue en base a los informes y pronósticos meteorológicos anunciados para el mes de octubre en adelante.

Esta reprogramación no implica que no se continúe con actividades durante este tiempo. Para ello se está confeccionando una agenda, que será comunicada próximamente, con distintas iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, la generación de oportunidades, la capacitación y la vinculación entre los distintos actores de la economía local.

Quienes hayan confirmado su inscripción o participación en algunas de las actividades de la Expo, se mantendrán las reservas y condiciones oportunamente acordadas. En estos casos, se solicitará ratificar su participación para la edición de mayo y, una vez confirmada, pasarán a formar parte de la agenda de presencia y vinculación que se desarrollará durante los meses previos a la realización de la Expo.

Ante cualquier duda o consulta, dirigirse o comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en el 3º piso del Centro Cívico de nuestra ciudad, en calle Pellegrini y Mitre; a través de los canales oficiales de Concordia Produce: su página web https://concordiaproduce.concordia.gob.ar/, por correo electrónico a concordiaproduce@concordia.gob.ar o comunicándose al teléfono 345 413 3757.