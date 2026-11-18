La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) invitan a vecinos y visitantes a disfrutar del fin de semana largo, con una agenda de actividades que combina recorridos guiados, propuestas culturales, experiencias astronómicas y visitas a los principales atractivos de la ciudad.

El viernes 20 de noviembre, a las 20 hs, se realizará el recorrido Arquitectónico Nocturno, con salida desde el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini. A la misma hora, en el Castillo San Carlos, tendrá lugar una Observación Astronómica a cargo de Costa Ciencia.

El sábado 21, el Castillo San Carlos ofrecerá la propuesta Arquitectura con Historias, con visitas guiadas a las 11hs y a las 18 hs, una oportunidad para conocer el patrimonio y descubrir relatos de uno de los espacios más emblemáticos de Concordia.

El domingo 22, a las 18 hs, habrá una función de Títeres en el Castillo San Carlos, mientras que a las 19 hs se realizará una Visita Literaria, una invitación a recorrer el lugar a través de la literatura y sus historias.

Para el lunes 23, a las 17:45 hs, está previsto el Bus Tierra Mágica del Principito, con salida desde el CIT (Mitre y Pellegrini), una experiencia que propone descubrir Concordia a partir del universo de una de las obras literarias más reconocidas.

Las visitas guiadas al histórico Naranjal de Pereda se realizan los lunes y martes de 7 a 13 hs, de miércoles a viernes de 7 a 18 hs y sábados y domingos de 16 a 20 hs. Por su parte, el Castillo San Carlos abre todos los días, de 9 a 19 hs.

La iniciativa forma parte de las acciones de promoción y difusión de la oferta turística local que llevan adelante la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR, con el objetivo de fortalecer la actividad y ofrecer nuevas experiencias a quienes eligen Concordia.

Para obtener más información, recibir asesoramiento y conocer todas las propuestas, los interesados pueden acercarse al Centro de Información Turística (CIT), en Mitre y Pellegrini, comunicarse vía WhatsApp al 345 508-0276 o seguir las redes sociales de @comparticoncordia, donde se actualiza la agenda turística.