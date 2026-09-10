*CONCORDIA: PROTAGONISTA DE UN FIN DE SEMANA DE GRANDES EVENTOS*

Por primera vez, Concordia será escenario del TCR South America y de la

presentación de Concordia Wine. Dos grandes propuestas que amplían la

agenda turística, convocan nuevos públicos y potencian a la ciudad como

destino de eventos, reuniones y experiencias durante todo el año.

Este fin de semana, la agenda se renueva con una propuesta que combina

automovilismo, vino, gastronomía y nuevas experiencias. Durante el sábado

12 y domingo 13 de septiembre, dos grandes eventos convocarán a vecinos y

visitantes, generando movimiento y sumando nuevas alternativas a la oferta

turística local.

*TCR SOUTH AMERICA: UNA LLEGADA HISTÓRICA PARA CONCORDIA*

La llegada de esta categoría representa un acontecimiento inédito para la

ciudad y una oportunidad para disfrutar de un espectáculo de automovilismo

de nivel internacional, con vehículos de competición y pilotos destacados.

La previa será este viernes 11 de septiembre, a las 18 h, en el Paseo del

Bicentenario ( frente a Plaza 25 de Mayo) , donde se realizará la

conferencia de prensa y presentación oficial del TCR South America.

La actividad será abierta a la comunidad y contará con la exhibición de

vehículos de competición y una réplica de un automóvil de Fórmula 1.

Además, durante la jornada se realizará la presentación y promoción de la

primera edición de Concordia Wine.

*CRONOGRAMA *

Sábado 12/9 15:30 hs – Clasificación

Domingo 13/9 9:30 hs – Carrera 1 / 12:30 hs – Carrera 2 (transmisión por

TyC Sports 2, TyC Sports Play y YouTube Carburando)

Concordia Wine: una nueva propuesta turística para descubrir

El sábado 12 de septiembre, desde las 20 h, en Bodega Robinson, se

realizará la primera edición de Concordia Wine, una propuesta que combina

vino, gastronomía y la identidad vitivinícola de la región.

El encuentro contará con la participación de más de 30 bodegas y 150

etiquetas, ofreciendo una experiencia pensada para descubrir, degustar y

compartir en un entorno especialmente preparado para la ocasión.

Concordia Wine suma así una nueva alternativa vinculada al enoturismo y la

gastronomía, ampliando la diversidad de experiencias que ofrece la ciudad a

residentes y visitantes.

Para más información, pueden acercarse al Centro de Información Turística

(CIT) - en Mitre y Pellegrini -, además para recibir asesoramiento y

conocer todas las propuestas del fin de semana comunicarse vía WhatsApp al

345 508-0276 y seguir las redes sociales de @comparticoncordia, donde se

actualiza la agenda completa.