*CONCORDIA REALIZARÁ EL PRIMER CONGRESO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD*

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Concordia, dependiente de la Secretaría de Salud, invita a la comunidad a participar del 1° Congreso Municipal de Inclusión y Accesibilidad, que se desarrollará durante el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, en el Centro de Convenciones Concordia.

El encuentro tiene como finalidad generar un espacio de formación, sensibilización e intercambios, promoviendo la inclusión y la accesibilidad de las personas con discapacidad, desde un abordaje interdisciplinario y comunitario.

Durante las jornadas se desarrollarán exposiciones, talleres y espacios de intercambio vinculados, entre otras temáticas, con: Discapacidad, inclusión y accesibilidad; Derechos y marco jurídico de las personas con discapacidad; Psicología y aspectos emocionales y vinculares; Psicopedagogía y abordaje de niños con TEA; Neurología y trastornos del desarrollo; Sexualidad y discapacidad; Kinesiología, postura y cuidados diarios; Terapia ocupacional y autonomía; Ortesis y dispositivos de asistencia; Lengua de Señas Argentina (LSA) y comunicación accesible; Equinoterapia y deportes adaptados; Gerontología y discapacidad; Experiencias de vida en primera persona.

*EXPO INCLUSIVA*

Asimismo, el día sábado 31 de octubre se desarrollará, en forma paralela, la 1ª Expo Inclusiva de Concordia, con participación de instituciones, emprendedores, librerías, creadores de recursos y productos vinculados a la inclusión.

El congreso estará dirigido a agentes municipales, profesionales, instituciones, estudiantes, personas con discapacidad, familias y público en general. La participación será libre y gratuita, con inscripción previa y cupo limitado. Además, se otorgará certificado de asistencia.

*DISERTANTES*

Entre los disertantes confirmados, se contará con la presencia de:

Abogados - Dr. Diego Corradini y Dra. Mariana Pinedo

Psicopedagoga - Lic. Lourdes Bonda

Psicóloga - Lic. María Florencia Larrocca

Médico Neurólogo - Dr. Emamuel Soriano

Terapista Ocupacional - Marelli Fátima

Ortesis Prótesis - Quintana, Carlina

Interprete de Lengua de Señas - Silvina Helber y Referente sordo Ayelén Salvador

Obstetra - Curbelo Alejandra

Experiencia de vida - Sr. Enzo Valdez

Equipo de Equinoterapia - Lic. Maria Laura Arrizabalaga, Prof. Eugenia Carnebalini, Lic. Celia Martínez, Lic. Florencia Loker

Doctor - Deymonnaz Guillermo

Kinesiólogas - Lic. Villan Julia y Lic. Verónica Areco

Talla Baja: María Inés Russo.

Para mayor información dirigirse a la Coordinación Municipal de la Administración Pública, 2º piso del Centro Cívico, en calle Mitre y Pellegrini o vía whatsapp al 345 414 6172.

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