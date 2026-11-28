Con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y el intendente Francisco Azcué, esta mañana se realizó el acto en homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, al cumplirse 9 años de su hundimiento y en el marco del “Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan”, que se conmemora cada 15 de noviembre.

Con profunda emoción y respeto se recordó al Capitán de Corbeta (post morten), el concordiense Fernando Mendoza, en el día de su cumpleaños. Sus padres, Raquel y Juan Carlos, junto a familiares, fueron parte del homenaje.

El intendente Azcué remarcó que hay momentos en la historia de un país “que marcan un antes y un después, que nos conmueven profundamente y que el paso del tiempo nos deja preguntas y enseñanzas que tenemos la responsabilidad de no olvidar y lo sucedido con el ARA San Juan, es uno de esos acontecimientos”.

Estos hechos “nos enseñan el valor de la solidaridad frente a la adversidad, la importancia de acompañar a quienes sufren y sobre todo, nos recuerda que ninguna comunidad puede construirse de espaldas a su historia. Estos encuentros sirven para transmitirles a las nuevas generaciones que la memoria no debe ser una carga inmóvil sino una herramienta para aprender, crecer y construir una sociedad más comprometida con el otro”.

“Quiero expresarle a la familia Mendoza, nuevamente nuestro respeto y acompañamiento. Sabemos que hay dolores que no se pueden explicar ni dimensionar desde afuera pero también sabemos que la historia de Fernando, su vocación de servicio y amor por la Patria, es motivo de orgullo para ustedes y todos los concordienses. Que su memoria nos inspire para seguir asumiendo compromisos, actuar con valentía y estar dispuestos, siempre, a servir a los demás en el lugar que nos toque” subrayó Azcué.

En sus palabras, la vicegobernadora Aluani sostuvo que “es una jornada de profundo respeto, emoción y memoria. Honramos a los tripulantes del ARA San Juan, con el nombre propio de Fernando Mendoza, quien entregó su vida en cumplimiento de su deber y cuya huella permanece imborrable en la identidad y en el corazón de toda su comunidad”.

Esta fecha “nos recuerda que la soberanía no es sólo un concepto sino una responsabilidad permanente. Implica el deber de custodiar nuestro Mar Argentino y sus recursos, pero también la obligación moral e institucional, de mantener vigente el reconocimiento a quienes consagran su vida a protegerlos. Que el legado de estos tripulantes nos convoque a la unidad, al respecto y al cuidado de nuestra historia porque su entrega y amor por la Patria, encarnan los más altos valores que debemos sostener y transmitir a las nuevas generaciones”.

En representación de la familia de Fernando Mendoza, Rita Locaso, tras recordar la formación y sus primeros pasos, destacó que cada 28 de noviembre “nos devuelve la luz de su vida que sigue latiendo en el recuerdo de quienes lo amamos. Con la presencia de todos ustedes, sentimos que Fernando no está solo en nuestra memoria porque cuando una ciudad acompaña y recuerda a los 44 héroes del ARA San Juan, se convierte en memoria colectiva. Gracias por no olvidar sus nombres, sus historias y su entrega”.

Acompañaron la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza, la senadora provincial Gloria Cozzi, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Veteranos de Guerra de Malvinas y el Grupo Scout 0435 “General Francisco Ramírez”, entre otras instituciones.