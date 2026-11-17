La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, acompaña la realización de la 44ª Jornada Citrícola Nacional, que tendrá lugar el próximo viernes 4 de diciembre de 2026, a partir de las 9:00 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia.

El encuentro se desarrollará en el marco de la 48ª Fiesta Nacional de la Citricultura y es organizado por el INTA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER) y la Federación del Citrus de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos.

La jornada propone un espacio de actualización, intercambio y capacitación para productores, profesionales, técnicos y demás actores vinculados a la cadena citrícola, con una agenda que contempla distintas temáticas de interés para el desarrollo de la actividad.

Entre los principales ejes se abordará el Huanglongbing (HLB), desde la vigilancia epidemiológica hasta los modelos predictivos; el uso de caninos adiestrados como herramienta estratégica para la protección de la citricultura; las experiencias y estrategias de la cadena citrícola a través de una mesa de intercambio; y la innovación y precisión en las aplicaciones fitosanitarias mediante el uso de drones. También se desarrollarán charlas técnico-comerciales.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide destacó la importancia de generar espacios de encuentro y actualización para uno de los sectores productivos más representativos de la región. “Para Concordia y toda la región, la citricultura representa una actividad fundamental en términos de producción, empleo y desarrollo económico. Por eso, acompañar estas iniciativas significa apostar al conocimiento, la innovación y al intercambio de experiencias, herramientas indispensables para que nuestros productores puedan enfrentar los desafíos actuales y fortalecer su competitividad”, expresó.

Asimismo, señaló: “Es importante que nuestra ciudad continúe siendo sede de encuentros de alcance nacional, donde instituciones, especialistas y productores puedan compartir conocimientos, debatir sobre las problemáticas del sector y construir nuevas oportunidades para el desarrollo de la citricultura”.

*INSCRIPCIÓN Y CONTACTO*

La inscripción tiene un valor de $60.000 e incluye almuerzo.

Las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse a través de los siguientes contactos:

INTA: Lourdes Vianna, vianna.maria@inta.gob.ar

INTA: Vanesa Hochmaier, hochmaier.vanesa@inta.gob.ar

AIANER: Paola Velázquez, WhatsApp: +54 9 3454 75-9100.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a productores, técnicos, profesionales y a todos los interesados en la actividad a participar de esta nueva edición de la Jornada Citrícola Nacional, un espacio para fortalecer los vínculos institucionales, compartir conocimientos y seguir impulsando el desarrollo productivo regional.