Este jueves la empresa Micro Digital Tecnología Forense pasó a ser parte del Registro Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento (REC), régimen que otorga importantes alivios fiscales, además de otros incentivos destinados a promover el crecimiento de empresas innovadoras.

El principal beneficio es la exención del 100% de la Tasa Comercial y de la Tasa General Inmobiliaria por cinco años, prorrogables por un período igual, hasta 10 años en total, si se amplía el personal o se realizan inversiones significativas

El intendente Francisco Azcué visitó la empresa, donde sostuvo que “este es un beneficio para impulsar el crecimiento de las empresas de la economía del conocimiento. Como Estado debemos acompañarlos porque son ellos los que invierten, se desarrollan y apuestan”.

“Somos una ciudad que tiene un enorme potencial en esta industria, por eso invitamos a que más empresas se sumen al régimen y accedan a estas medidas que tienen como objetivo que Concordia genere cada vez más empleo genuino”, afirmó Azcué.

El director de Rentas, Fernando Marsicano, explicó: “los interesados en acceder al Registro Municipal de Economía del Conocimiento deben acercarse a la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento”, recordando que quienes poseen el registro nacional o provincial, “también pueden acceder a este beneficio municipal. A partir de este paso, recepcionamos la solicitud y avanzamos en otorgar la exención”.

*“SENTIMOS LA PRESENCIA DEL ESTADO”*

Alfredo Ragone, representante de la empresa, manifestó su satisfacción por adherir al registro y acceder a los beneficios: “sentimos que hay un Estado presente, con un Municipio que acompaña. Todo esto es importante para nosotros porque permite proyectarnos y seguir trabajando en el crecimiento de nuestra empresa”.

Por su parte, Ayelen Dirié, integrante de Micro Digital, agregó: “Estamos muy contentos por esta posibilidad y ojalá que muchas más empresas adhieran a este régimen porque el objetivo es que haya más empresas de base tecnológica de nuestra ciudad”.

*SOBRE MICRO DIGITAL TECNOLOGÍA FORENSE*

Micro Digital Tecnología Forense pertenece al sector de la economía del conocimiento por desarrollar software especializado para la investigación criminal.

Su actividad principal consiste en el diseño y programación de sistemas embebidos y plataformas de análisis forense, donde el conocimiento aplicado y la digitalización de procesos investigativos son el núcleo del valor del producto.

Mantiene vinculación constante con instituciones educativas y universidades de la ciudad (UNER -UADER), fomentando espacios de pasantías y formación técnica. Además, contribuyen a la generación de empleo calificado con tecnologías de vanguardia.