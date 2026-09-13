CONCORDIA VIBRÓ CON EL TCR SOUTH AMÉRICA

La séptima fecha del campeonato 2026 del TCR South América se disputó este fin de semana en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, marcando el debut histórico de la categoría continental en la ciudad.

Este domingo el piloto brasileño Raphael Reis, al comando del Cupra del W2 Pro GP, se quedó con la segunda carrera de la jornada.

Leonel Pernía, con Honda, fue segundo. El podio lo completó Nelson Piquet Jr.

El intendente Francisco Azcué destacó el paso de la categoría por la ciudad "ya que nos permite seguir posicionándonos en los grandes calendarios deportivos. El TCR no sólo trajo público nacional sino también de Brasil, Uruguay, entre otros, lo que nos posibilitó mostrar Concordia internacionalmente. Ha sido un fin de semana muy positivo".

Más temprano, Tiago Pernía ganó la primera carrera del TCR, seguido de Leonel Pernía y Raphael Reis tercero.

La próxima presentación del TCR South America será del 2 al 4 de octubre en Posadas.