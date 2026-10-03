*CONCORDIA VIVE LA XXXIII FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE *

En la noche de este viernes se realizó la inauguración de la XXXIIII Fiesta Provincial del Inmigrante, que tendrá desarrollo durante este fin de semana en el Parque Central Viñedos Moulins.

Patio gastronómico con comidas típicas, espectáculos en vivo, elección de la Reina y el tradicional desfile son algunas de las actividades que se realizarán durante este sábado y domingo, con acceso libre y gratuito.

El intendente Francisco Azcué destacó el esfuerzo y el trabajo conjunto que se realiza para mantener y llevar adelante una fiesta "que nos trasciende y que tiene que ver con nuestra identidad, que se fue construyendo con las costumbres que trajeron nuestros inmigrantes y que fueron pasando de generación en generación".

"Además de las comidas típicas, los bailes y lo que representa cada colectividad, acá hay mucho de los valores, la cultura y las enseñanzas de aquellos que eligieron estas tierras para trabajar, vivir y desarrollarse" remarcó Azcué.

Yamile Latour, presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, destacó que "detrás de cada bandera, de cada colectividad, de cada plato típico hay mucho trabajo para mantener vivas nuestras costumbres por eso invitamos a todos a que nos acompañen y sean parte de nuestra fiesta".

Por último la actual Reina, Jazmín Busto Famularo, sostuvo que "durante este año aprendí que más allá de lo que podemos compartir en estos tres días, es nuestra manera de recordar de dónde venimos, de valorar a quienes viajaron para llegar hasta acá y de mantener viva esa historia entre nosotros".

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