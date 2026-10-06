*CONCORDIA Y SALTO FORTALECEN ACCIONES CONJUNTAS ANTE EL FENÓMENO DE “EL NIÑO”*

Esta mañana se llevó a cabo una reunión entre el intendente de Concordia, Dr. Francisco Azcué, y el intendente de Salto (ROU), Dr. Carlos Albisu, donde se acordó continuar fortaleciendo las distintas políticas públicas que se vienen desarrollando conjuntamente, particularmente en cuestiones que hacen al fenómeno de “El Niño” y los efectos a un lado y al otro del río Uruguay.

Durante el encuentro, además, se habló sobre producción, turismo, cultura y otras acciones comunes entre ambas ciudades que hacen a la integración transfronteriza.

El intendente Francisco Azcué recordó que desde hace tiempo “venimos desarrollando una agenda de trabajo en producción, turismo, cultura, salud, siempre pensando como una región. En este caso estamos trabajando en cuestiones que hacen a la emergencia por el fenómeno de El Niño, ya que ambas ciudades vamos a ser afectadas”.

Los equipos de Concordia y Salto ya vienen manteniendo encuentros por este tema, “y hoy comenzamos a tomar definiciones: a ambos nos perjudica la creciente del río Uruguay, los efectos son similares, por eso la importancia de trabajar juntos. Tenemos mucho potencial que cuando nos unimos, crece, y a pesar de lo que pase con El Niño, debemos seguir fortaleciendo”, remarcó Azcué.

Por su parte, Albisu sostuvo que “estamos convencidos de la importancia del enclave regional porque difícilmente, trabajando de manera individual, podamos llegar a grandes objetivos, pero vemos que Concordia y Salto se complementan y así lo vienen haciendo, por ejemplo, los comités de emergencia conformados por este fenómeno”.

“Estamos transitando un camino juntos donde va a significar buenos resultados para las dos ciudades. Tenemos muchas coincidencias para seguir trabajando y desarrollando para que las cosas se concreten y lleguen, que es lo que las comunidades de ambas ciudades necesitan. Hoy eso está sucediendo y tenemos más por delante”, concluyó Albisu.

De la reunión participaron, por Concordia, la secretaria de Gobierno, Patricia Rodríguez, y el secretario de Salud, Diego Sauré, y por Salto, Aquiles Mainardi, coordinador de CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales); Lucía D’Angelo, de la Oficina de Cooperación Internacional y Protocolo; Diego Gómez Proserpio, Oficina de Cooperación Internacional, y la Cónsul Argentina en Salto, María Julia Lorenzo.

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