*CONCORDIA Y SALTO FORTALECEN SU INTEGRACIÓN TURÍSTICA CON LA RUTA BINACIONAL DEL TANNAT*

El acuerdo se concretó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) y vincula a dos ciudades de la Región de Salto Grande, unidas por el río Uruguay y por una historia y tradición vitivinícola compartida.

La subsecretaria de Turismo de Concordia y presidenta ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Belén Schauvinhold, y el director de Turismo del Gobierno Departamental de Salto (R.O.U), Eduardo Sanguinetti, firmaron un convenio para avanzar en el desarrollo de la Ruta Binacional del Tannat, que reunirá bodegas, viñedos, gastronomía y experiencias vinculadas al vino de ambos lados de la frontera.

Concordia y Salto forman parte de la Región de Salto Grande y mantienen una estrecha vinculación histórica, cultural, productiva y turística. El río Uruguay constituye, en este sentido, un punto de encuentro que favorece el desarrollo de nuevas iniciativas entre ambas localidades.

El Tannat representa uno de los principales puntos de encuentro de la vitivinicultura de la región, con productores, bodegas y propuestas gastronómicas que enriquecen la oferta. La nueva ruta permitirá poner en valor este patrimonio y fortalecer el turismo vitivinícola como una experiencia compartida.

Además, acordaron desarrollar acciones de promoción y difusión para ampliar la presencia de los destinos en distintos mercados y dar mayor visibilidad a su oferta.

El convenio abre una nueva etapa de trabajo entre Concordia y Salto, vinculando producción, gastronomía, cultura y turismo. La invitación es a descubrir la Ruta Binacional del Tannat, recorrer sus bodegas y viñedos y disfrutar de una experiencia que une a dos ciudades, dos países y una misma identidad a orillas del río Uruguay.

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