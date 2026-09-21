*CONCORDIA Y SALTO FORTALECIERON LAS ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL SUICIDIO*

A través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Salto (República Oriental del Uruguay), se realizó el 1º Seminario Binacional de Prevención del Suicidio “Tejer redes, salvar vidas: un compromiso sin fronteras”.

El objetivo del encuentro, del que participaron alrededor de 600 personas, se centró en brindar herramientas para la detección precoz de señales de alerta, la primera escucha empática y la activación inmediata de los circuitos de derivación y emergencia en el marco normativo binacional vigente.

El intendente Francisco Azcué destacó la posibilidad de que Concordia y Salto “puedan generar un espacio para escucharnos, aprender y abordar un tema que es sumamente complejo y que no debe ser abordado solamente por el Estado sino que debemos hacerlo entre todos para desarrollar políticas públicas escuchando a la comunidad”.

Por ello “celebro la participación de distintas instituciones, entidades deportivas, profesionales, vecinos, que han tenido la iniciativa de formarse y aprender para contar con más y nuevas herramientas. Lo mejor que podemos hacer es poner el tema sobre la mesa, conocer y reconocer la situación que nos afecta tanto a los concordienses como a Salto por eso agradezco esta posibilidad de abordar la temática de manera conjunta”.

Carlos Silva Rattín, responsable del área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental del Gobierno de Salto, hizo hincapié en las similitudes no solo geográficas o económicas que tienen ambas ciudades sino también desde lo social “y este es un tema que nos afecta como sociedad en general por eso no parece sumamente importante que podamos compartir experiencias y desde ya, dejar sentadas las bases para un segundo encuentro”.

El secretario de Salud Diego Sauré sostuvo que “la única manera de trabajar estos temas es todos juntos, fortaleciendo lo que ya está vigente pero también abrir la posibilidad a nuevas propuestas de prevención”.

Anabel Vergara, directora de Políticas de Fortalecimiento Social, destacó que estamos frente a una problemática que viene afectando “de un lado y del otro del río Uruguay por ello surge esta iniciativa de compartir este primer seminario binacional para poder capacitarnos y adquirir nuevas herramientas de prevención”.

El 1º Seminario Binacional de Prevención del Suicidio fue impulsado por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, en coorganización con el Área de Salud, Higiene y Gestión Ambiental del Gobierno de Salto; con la participación de la Dirección Departamental de Salud de Salto, Ministerio de Salud Pública (MSP), el Servicio de Relaciones Internacionales y Protocolo del Gobierno de Salto, el Consulado de la República Oriental del Uruguay en Concordia y el Consulado de la República Argentina en Salto.

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