*CONCORDIA Y SALTO IMPULSAN UN ENCUENTRO BINACIONAL PARA FORTALECER LOS NEGOCIOS Y LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN*

La Municipalidad de Concordia, el Gobierno de Salto y la CTM Salto Grande Delegación Argentina promueven una jornada que reunirá a empresarios, proveedores de servicios y referentes del sector productivo para explorar oportunidades de vinculación y el impacto de la inteligencia artificial en los negocios.

La Municipalidad de Concordia, junto al Gobierno de Salto (República Oriental del Uruguay) y con el acompañamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Delegación Argentina, llevarán adelante “IA y Negocios: Encuentro Binacional”, una iniciativa orientada a fortalecer la articulación empresarial y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo interregional.

El encuentro propone consolidar un espacio de vinculación entre empresas, proveedores de servicios y referentes de distintos sectores económicos de ambas ciudades, con una mirada estratégica y de largo plazo sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transformación tecnológica.

En este sentido, el intendente de Concordia Francisco Azcué destacó el compromiso del gobierno local con la promoción de una agenda de innovación y el trabajo conjunto con el sector privado: “Entendemos que el municipio tiene que cumplir un rol activo en la promoción de la innovación, generando espacios de encuentro y articulación para que el sector privado pueda desarrollarse, incorporar nuevas herramientas y generar oportunidades. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando la economía y el mundo del trabajo, y Concordia tiene que ser parte de ese proceso. Estamos trabajando para impulsar una agenda de innovación que vincule al Estado, las empresas, las universidades y el conocimiento, porque estamos convencidos de que el desarrollo de nuestra ciudad se construye con un Estado que facilita, acompaña y trabaja junto al sector privado”.

La jornada combinará charlas magistrales, paneles, espacios de networking y ronda de negocios, promoviendo el intercambio de experiencias y la conexión entre empresas que buscan soluciones, y profesionales y organizaciones que pueden ofrecerlas.

*INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LIDERAZGO Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL*

El evento contará con la participación de referentes de empresas tecnológicas de alcance internacional, como Microsoft y Globant, quienes abordarán el impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos, los espacios y flujos de trabajo, y las formas de relacionamiento dentro de las organizaciones.

La propuesta también pondrá el foco en la importancia de construir estrategias con propósito, fortalecer el liderazgo y desarrollar capacidades para la toma de decisiones en escenarios de transformación constante.

En este marco, Blas Briceño, CEO y fundador de Finnegans, brindará una intervención especialmente dirigida a líderes y responsables de organizaciones, con herramientas y conceptos para planificar estratégicamente en contextos de cambio.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca acercar al sector productivo a quienes pueden aportar conocimiento, tecnología y soluciones concretas, favoreciendo la mejora de procesos, la optimización de recursos, el incremento de la productividad y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

En este sentido, Concordia y Salto encuentran en la articulación binacional una oportunidad para fortalecer sus vínculos, ampliar las redes empresariales y construir una agenda común de innovación y desarrollo.

*CÓMO SERÁ LA PROPUESTA*

El encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre, de 14 a 18 horas, en el Salón de la Delegación Argentina de CTM Salto Grande.

Se prevé la participación de más de 80 empresarios, profesionales y referentes del ecosistema productivo de ambas ciudades. La actividad no tiene costo y los cupos ya se encuentran completos.

Luego de la apertura institucional, se desarrollarán las charlas magistrales y los espacios de intercambio. La jornada continuará con una instancia de networking y ronda de negocios, mediante una dinámica guiada que facilitará el contacto entre participantes, el intercambio de experiencias y la identificación de posibles oportunidades de colaboración.

Para Concordia y Salto, IA y Negocios representa un nuevo paso en la construcción de una agenda de trabajo compartida, que apuesta a la integración regional, la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible de sus comunidades.

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