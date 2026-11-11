Conferencia de prensa Desafío KM 248

*Parte de prensa*

*ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MTB*

*ANUNCIO DE LA CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DEL DESAFÍO KM 248*

Siguen los preparativos de lo que será la 9° edición del Desafío KM 248 de mountain bike que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre. La prueba a disputarse en la zona de Estancia Grande estará comprendida para los 38 y 72 kilómetros ya sea de manera individual, como en parejas.

Este viernes 13 de noviembre se realizará el lanzamiento de la competencia para brindar todos los detalles de una nueva edición. El encuentro con los medios de prensa y público en general será en el Bar Ideal de calle 1° de Mayo y Urquiza a partir de las 20 horas.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB indicaron que ya son más de 200 los bikers inscriptos para la prueba, que promete ser atrapante. En su mayoría se trata de corredores de otras provincias, como de la vecina República Oriental del Uruguay, quienes eligieron ser parte del Desafío KM 248.

Desde la organización también remarcaron que mantendrán el costo de la inscripción hasta el jueves 19 del corriente, con el objetivo que puedan sumarse más competidores y vivan esta increíble experiencia de mountain bike. Lo que se quiere dejar aclarado es que una vez ingresado el depósito de los primeros 200 anotados –ya se está cerca–, ya no habrá remeras disponibles.

Las inscripciones se toman en el sitio web www.encarrera.com.ar/248. El valor en Individual será de 90 mil pesos, que se puede abonar en dos cuotas de 50 mil pesos y reservar la remera. En tanto que en Parejas el costo es de 170 mil pesos (total del equipo). Se puede abonar en dos cuotas de 90 mil pesos y reservar la remera. Si se opta por la opción en dos cuotas por favor comunicarse por privado al 3454240614 <(345)%20424-0614>.

Cabe destacar que para esta edición se determinó modificar el recorrido de los dos circuitos, por un lado, obedece a la problemática de la crecida del río Uruguay, como también la idea es de brindar nuevos escenarios para los ciclistas, siendo siempre la modalidad Rally, donde predominarán los caminos rurales que se complementarán con senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

*Prensa Amigos del MTB*