*CONTINÚA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA “CENTROS DE FAMILIA”*

La Municipalidad de Concordia, junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, informa que continúa la inscripción al Programa “Centros de Familia”, destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, para que accedan a actividades culturales, educativas, deportivas y artísticas.

Quienes cumplen con los requisitos reciben un voucher de $24.000 pesos, a través de una tarjeta física no bancaria, para ser utilizada de forma directa y sin intermediarios en las actividades que ofrecen los más de 100 centros adheridos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La inscripción está destinada exclusivamente a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, que deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

*DÍAS, LUGARES Y HORARIOS*

*Miércoles 30 de septiembre – de 9 a 18 horas*

Escuela N.º 34 “Esteban Echeverría” – Avenida Isaac Castro 430.

*Jueves 1 de octubre – de 9 a 18 horas*

Polideportivo Víctor Oppel – Maestra López y Moulins.

Escuela N.º 34 “Esteban Echeverría” – Avenida Isaac Castro 430.

*Viernes 2 de octubre – de 9 a 18 horas*

Polideportivo Víctor Oppel – Maestra López y Moulins.

*Importante:* Debido a los trabajos de mejora que se están llevando adelante en las calles aledañas al Polideportivo Víctor Oppel, el ingreso al predio durante las jornadas de inscripción se realizará por el acceso lateral ubicado junto a la Escuela Secundaria Técnica de la UNER. Se solicita a las familias tener en cuenta esta indicación para facilitar el acceso al lugar.

*RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DEL BENEFICIO*

Las familias que realizaron la inscripción durante la primera etapa y utilizaron el voucher en alguno de los centros adheridos recibirán la renovación del beneficio de manera automática.

En tanto, quienes ya recibieron la tarjeta pero todavía no utilizaron el voucher deberán acercarse a uno de los centros adheridos y hacer uso del beneficio para acceder a la renovación automática. De no hacerlo, deberán realizar nuevamente el proceso de inscripción.

Desde la Municipalidad se invita a las familias que cumplen con los requisitos a acercarse a los puntos establecidos en el cronograma para realizar el trámite y acceder a esta nueva instancia del programa.

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