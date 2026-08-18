*CONTINÚAN LAS CHARLAS SOBRE HUERTAS ORGÁNICAS “CULTIVANDO VIDA Y
EXPERIENCIAS”*
Con una notable participación de vecinos y adultos mayores, se llevó
adelante la charla informativa “Cultivando vida y experiencias”, una
propuesta destinada a compartir conocimientos y experiencias vinculadas a
la creación y cuidado de huertas orgánicas.
El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados Villa Zorraquín, donde
los participantes pudieron incorporar herramientas y recomendaciones para
llevar adelante sus propias huertas, promoviendo el cultivo de alimentos
saludables y el intercambio de saberes.
La capacitación estuvo a cargo del Ing. Agrónomo Gabriel Zubizarreta y fue
impulsada por el Departamento de Políticas para la Tercera Edad,
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la
Municipalidad de Concordia.
Al respecto, la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad,
Gladys Portugal, destacó la importancia de generar estos espacios de
encuentro y aprendizaje: “Estamos muy contentos con la participación que
tuvo esta primera jornada. La respuesta de los adultos mayores demuestra
que existe un gran interés por aprender, compartir experiencias y encontrar
nuevas herramientas que puedan incorporar a su vida cotidiana”.
En ese sentido, Portugal remarcó que “la huerta no solamente tiene que ver
con producir nuestros propios alimentos, sino también con encontrarnos,
compartir saberes y mantenernos activos. Cada plantín que entregamos
representa también una oportunidad para seguir aprendiendo y cultivando
nuevos proyectos”.
La actividad permitió generar un espacio de encuentro, aprendizaje y
participación, donde cada experiencia compartida se convirtió en una nueva
oportunidad para seguir cultivando conocimientos y hábitos saludables.
*PRÓXIMO ENCUENTRO*
La propuesta tendrá continuidad el próximo jueves 20 de agosto, de 9:00 a
10:30 horas, en el Centro de Jubilados Nuevo Milenium, ubicado en Tala 1351
y República del Paraguay.
Durante esta nueva jornada se realizará la entrega de plantines y una
charla de asesoramiento sobre huertas orgánicas, brindando recomendaciones
prácticas para quienes quieran comenzar o fortalecer sus propios cultivos.
“Queremos seguir acercando estas propuestas a distintos espacios de la
ciudad y que cada vez más personas puedan sumarse. La idea es que estos
encuentros se conviertan en espacios de aprendizaje, participación y
encuentro para nuestros adultos mayores”, señaló Portugal.
Desde el Municipio se invita a los adultos mayores y a la comunidad
interesada a participar de este nuevo encuentro, pensado como un espacio
para aprender, compartir experiencias y seguir promoviendo una alimentación
saludable y el vínculo con la tierra.
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