*CONTINÚAN LAS CHARLAS SOBRE HUERTAS ORGÁNICAS “CULTIVANDO VIDA Y

EXPERIENCIAS”*

Con una notable participación de vecinos y adultos mayores, se llevó

adelante la charla informativa “Cultivando vida y experiencias”, una

propuesta destinada a compartir conocimientos y experiencias vinculadas a

la creación y cuidado de huertas orgánicas.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados Villa Zorraquín, donde

los participantes pudieron incorporar herramientas y recomendaciones para

llevar adelante sus propias huertas, promoviendo el cultivo de alimentos

saludables y el intercambio de saberes.

La capacitación estuvo a cargo del Ing. Agrónomo Gabriel Zubizarreta y fue

impulsada por el Departamento de Políticas para la Tercera Edad,

dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la

Municipalidad de Concordia.

Al respecto, la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad,

Gladys Portugal, destacó la importancia de generar estos espacios de

encuentro y aprendizaje: “Estamos muy contentos con la participación que

tuvo esta primera jornada. La respuesta de los adultos mayores demuestra

que existe un gran interés por aprender, compartir experiencias y encontrar

nuevas herramientas que puedan incorporar a su vida cotidiana”.

En ese sentido, Portugal remarcó que “la huerta no solamente tiene que ver

con producir nuestros propios alimentos, sino también con encontrarnos,

compartir saberes y mantenernos activos. Cada plantín que entregamos

representa también una oportunidad para seguir aprendiendo y cultivando

nuevos proyectos”.

La actividad permitió generar un espacio de encuentro, aprendizaje y

participación, donde cada experiencia compartida se convirtió en una nueva

oportunidad para seguir cultivando conocimientos y hábitos saludables.

*PRÓXIMO ENCUENTRO*

La propuesta tendrá continuidad el próximo jueves 20 de agosto, de 9:00 a

10:30 horas, en el Centro de Jubilados Nuevo Milenium, ubicado en Tala 1351

y República del Paraguay.

Durante esta nueva jornada se realizará la entrega de plantines y una

charla de asesoramiento sobre huertas orgánicas, brindando recomendaciones

prácticas para quienes quieran comenzar o fortalecer sus propios cultivos.

“Queremos seguir acercando estas propuestas a distintos espacios de la

ciudad y que cada vez más personas puedan sumarse. La idea es que estos

encuentros se conviertan en espacios de aprendizaje, participación y

encuentro para nuestros adultos mayores”, señaló Portugal.

Desde el Municipio se invita a los adultos mayores y a la comunidad

interesada a participar de este nuevo encuentro, pensado como un espacio

para aprender, compartir experiencias y seguir promoviendo una alimentación

saludable y el vínculo con la tierra.

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