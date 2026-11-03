COCORDIA: CORTE DE AGUA POTABLE

*CORTE DE AGUA POTABLE*

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que debido a trabajos de ajustes en la red de agua potable, se producirá un corte en el suministro que afectará a los barrios San Agustín, Toronjal y General Lamadrid.

Las tareas comenzarán en la tarde de hoy se extenderán hasta el día miércoles inclusive por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del servicio.