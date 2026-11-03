🔔 Activá las notificaciones para recibir avisos de emergencia apenas se publiquen, aunque tengas el sitio cerrado.

Local Concordia

COCORDIA: CORTE DE AGUA POTABLE

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 4 horas · 245 lecturas · 1 min de lectura

*CORTE DE AGUA POTABLE*

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que debido a trabajos de ajustes en la red de agua potable, se producirá un corte en el suministro que afectará a los barrios San Agustín, Toronjal y General Lamadrid.

Las tareas comenzarán en la tarde de hoy se extenderán hasta el día miércoles inclusive por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del servicio.

Facebook
WhatsApp


Comentarios (1)

Angel m galvarin

Son unos irresponsables los de Edos. No pueden dejarnos sin agua por tanto tiempo, desde el sábado q estamos sin agua. Y dicen que va a estar cortada hasta día Miércoles pufff. Hdrmilp

Rio Altura 8.84 m Bajando
VEKTOR

Funciona gracias a VEKTOR | NEWS CMS SYSTEM