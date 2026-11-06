CORTE DE CALLES POR PODA DE ÁRBOLES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa que debido a trabajos de poda de árboles, este sábado 7 de noviembre se llevará a cabo un corte de calles que afectará al siguiente sector:
Avenida Eva Perón, entre boulevard San Lorenzo y Mendiburu.
La interrupción comenzará a las 7 horas y se extenderá hasta las 16 horas aproximadamente. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones y transitar con precaución.
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