*CORTE DE TRÁNSITO EN LA ZONA CÉNTRICA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa que durante la jornada de hoy se lleva adelante un corte de tránsito en calle 1º de Mayo, entre calles Urquiza y Pellegrini.

La medida, que se realiza por trabajos en una obra, se extenderá aproximadamente hasta las 14:30 horas. Se solicita a los conductores evitar circular por el lugar y respetar las indicaciones.

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