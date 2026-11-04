*CORTE DE TRÁNSITO POR ACTIVIDAD EDUCATIVA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa que durante la jornada de hoy, miércoles 4 de noviembre, se llevará a cabo un corte de tránsito en calle San Martín, entre Sarmiento y 25 de Mayo.

La interrupción, que se producirá desde las 14:00 y hasta las 15:30 horas, se debe a la realización de una actividad educativa que llevará adelante el Colegio “Los Naranjos”.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones y circular con precaución.

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