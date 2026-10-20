*CORTE PROGRAMADO DE AGUA POR RENOVACIÓN DE CAÑERÍAS*

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que este miércoles 21 de octubre, en el marco de las obras de repavimentación que lleva adelante la Municipalidad de Concordia en calle Ricardo Rojas, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, se producirá un corte programado de agua debido a trabajos de renovación de cañerías.

Por este motivo, el servicio se reducirá en los siguientes barrios: Universidad, Centenario, San Martín y 6 de febrero⁠.

Los trabajos comenzarán en las primeras horas del miércoles y una vez finalizados, la recuperación del servicio se dará de forma paulatina.

Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua y tomar los recaudos necesarios mientras se realiza la intervención.