*CORTE PROGRAMADO DE AGUA POTABLE POR RECAMBIO DE VÁLVULAS Y TRABAJOS DE EXTENSIÓN DE REDES*

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que este martes 22 de septiembre y en el marco de las obras que lleva adelante la Municipalidad de Concordia en calle Moulins, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, se interrumpirá el servicio de agua potable.

Los barrios afectados serán: Sarmiento y San Miguel II.

Este corte programado, que comenzará en las primeras horas de la mañana, es para efectuar el recambio de válvulas estratégicas y trabajos de extensión de la red para lograr una mayor optimización del servicio, previo a la pavimentación del sector.

Una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio se dará de forma paulatina. Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua y tomar los recaudos necesarios mientras se realizan los trabajos.