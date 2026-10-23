*CORTES DE CALLES POR CAMINATA DE LALCEC*

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que este domingo 25 de octubre, con motivo de la realización de la Caminata por la Vida, organizada por LALCEC Concordia en el marco de Octubre Rosa, se producirá distintos cortes vehiculares, a partir de las 9 horas.

La actividad comienza en calle Urquiza 769, entre Catamarca y Corrientes; luego continúa por calle Catamarca hasta Pellegrini; por Pellegrini hasta boulevard San Lorenzo; luego por Gobernador Cresto hasta el ingreso del Parque Central “Viñedos Moulins”.

Se solicita transitar con preocupación y respetar las indicaciones del personal de Tránsito.

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