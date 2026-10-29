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Local Concordia

CORTES DE CALLES POR TRABAJOS DEL EDOS

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 11 horas · 279 lecturas · 1 min de lectura

*CORTES DE CALLES POR TRABAJOS DEL EDOS*

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que debido a trabajos a realizar por el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), se estarán realizando cortes de tránsito en los siguientes sectores:

Avenida Salto Uruguayo y Lamadrid. Avenida Salto Uruguayo y Gerardo Yoya. Avenida Gerardo Yoya y Tratado del Pilar. Calles Belgrano y Rocamora. Calles Belgrano y Echagüe.

Se solicita transitar con precaución y respetar las indicaciones dispuestas.

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