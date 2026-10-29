*CORTES DE CALLES POR TRABAJOS DEL EDOS*
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa que debido a trabajos a realizar por el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), se estarán realizando cortes de tránsito en los siguientes sectores:
Avenida Salto Uruguayo y Lamadrid. Avenida Salto Uruguayo y Gerardo Yoya. Avenida Gerardo Yoya y Tratado del Pilar. Calles Belgrano y Rocamora. Calles Belgrano y Echagüe.
Se solicita transitar con precaución y respetar las indicaciones dispuestas.
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