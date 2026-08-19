Local Concordia

CORTES DE TRÁNSITO EN DISTINTOS SECTORES ANTE LA CRECIENTE DEL RÍO URUGUAY

Por Maximiliano José Peisojovich · 19 de agosto de 2026 · 212 lecturas · 1 min de lectura

*CORTES DE TRÁNSITO EN DISTINTOS SECTORES ANTE LA CRECIENTE DEL RÍO URUGUAY*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y
Transporte, informa que desde este miércoles 19 de agosto, se están
realizando cortes de calles en distintos sectores debido a la creciente del
río Uruguay.

Las interrupciones se llevan adelante en los siguientes lugares:

Costanera Sur, desde rotonda Almirante Brown hasta el ex lavadero de jaulas
(cortado el ingreso a la zona baja).

Avenida Teniente de Navío Rafael Mendoza y Batalla de Tucumán (Zona Verde).

Calles Coldaroli y 6 de Caballería.

Néstor Garat y Manuel Magariño.

Avenida Chabrillón y Manuel Magariño.

Se solicita a los conductores y transeúntes no retirar ni atravesar las
vallas o cortes de seguridad con ningún tipo de vehículo. Circular con
precaución por la zona, solamente si es necesario, respetando las
señalizaciones.

*(Imagen ilustrativa)*

 

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