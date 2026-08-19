*CORTES DE TRÁNSITO EN DISTINTOS SECTORES ANTE LA CRECIENTE DEL RÍO URUGUAY*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y

Transporte, informa que desde este miércoles 19 de agosto, se están

realizando cortes de calles en distintos sectores debido a la creciente del

río Uruguay.

Las interrupciones se llevan adelante en los siguientes lugares:

Costanera Sur, desde rotonda Almirante Brown hasta el ex lavadero de jaulas

(cortado el ingreso a la zona baja).

Avenida Teniente de Navío Rafael Mendoza y Batalla de Tucumán (Zona Verde).

Calles Coldaroli y 6 de Caballería.

Néstor Garat y Manuel Magariño.

Avenida Chabrillón y Manuel Magariño.

Se solicita a los conductores y transeúntes no retirar ni atravesar las

vallas o cortes de seguridad con ningún tipo de vehículo. Circular con

precaución por la zona, solamente si es necesario, respetando las

señalizaciones.

*(Imagen ilustrativa)*