*CORTES DE TRÁNSITO EN DISTINTOS SECTORES ANTE LA CRECIENTE DEL RÍO URUGUAY*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y
Transporte, informa que desde este miércoles 19 de agosto, se están
realizando cortes de calles en distintos sectores debido a la creciente del
río Uruguay.
Las interrupciones se llevan adelante en los siguientes lugares:
Costanera Sur, desde rotonda Almirante Brown hasta el ex lavadero de jaulas
(cortado el ingreso a la zona baja).
Avenida Teniente de Navío Rafael Mendoza y Batalla de Tucumán (Zona Verde).
Calles Coldaroli y 6 de Caballería.
Néstor Garat y Manuel Magariño.
Avenida Chabrillón y Manuel Magariño.
Se solicita a los conductores y transeúntes no retirar ni atravesar las
vallas o cortes de seguridad con ningún tipo de vehículo. Circular con
precaución por la zona, solamente si es necesario, respetando las
señalizaciones.
*(Imagen ilustrativa)*
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