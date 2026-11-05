*CORTES DE TRÁNSITO EN ZONA CÉNTRICA*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa que este viernes 6 de noviembre, desde las 11 horas, se llevará a cabo un corte de tránsito que afectará los siguientes sectores:
Calles Entre Ríos y Andrade.
Calles San Luis y JJ Paso.
Calles Sarmiento y Santa María de Oro.
La interrupción permanecerá hasta la finalización del evento a desarrollarse en el Club Estudiantes de nuestra ciudad. Se solicita respetar las indicaciones y circular con precaución.
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