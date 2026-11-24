La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), informa que este miércoles 25 de noviembre y en el marco de las obras que se llevan adelante a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, se llevarán adelante dos cortes programados de agua potable, a partir de las 7:30 horas.

Uno de los cortes, por trabajos de empalme en el Acueducto Roca, afectará a los siguientes barrios: La Bianca, Pampa Soler, Divino Niño, 21 de Septiembre, Don Jorge, Lavardén y Tavella Norte.

El otro corte se realizará por renovación de cañerías en calles Tavella y Ricardo Rojas, afectando a los barrios Universidad, Jesús Nazareno y Estación Norte.

Una vez finalizados los trabajos, la recuperación del servicio se dará de manera paulatina, por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del agua y tomar los recaudos necesarios mientras se realizan las intervenciones.