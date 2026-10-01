Cresto reclamó respuestas por la Nueva Planta de Agua de Concordia: “Está al 93% y no la terminan”

El diputado provincial Enrique Tomás Cresto, junto a la diputada Mariel Ávila, presentó un proyecto de resolución para reclamar al Gobierno nacional que funcionarios y equipos técnicos se presenten en la Nueva Planta Potabilizadora de Agua de Concordia, recorran las instalaciones y brinden precisiones sobre el estado actual de la obra y los pasos previstos para su finalización.

El planteo se centra en conocer qué trabajos restan ejecutar, cuál es la situación administrativa, contractual y financiera y cuándo podría retomarse y concluirse la obra.

“Los funcionarios nacionales tienen que venir a Concordia, recorrer la planta y dar la cara. No alcanza con anuncios ni con decir que se está trabajando. Queremos saber qué pasó, qué falta y cuándo esta obra va a estar funcionando”, sostuvo Cresto.

Según los fundamentos del proyecto presentado por los legisladores, la Nueva Planta Potabilizadora registra aproximadamente un 93% de avance y lleva varios años sin completarse.

La infraestructura contempla una nueva planta potabilizadora, una toma de agua sobre el río Uruguay, cisternas, estaciones de bombeo, acueductos y redes de distribución, con alrededor de 37 kilómetros de cañerías.

La obra forma parte del sistema destinado a mejorar la producción, el transporte y la distribución de agua potable de Concordia. Documentación oficial previa había señalado que el proyecto tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de la ciudad y cuenta con un horizonte de diseño de 20 años.

Cresto cuestionó que una infraestructura que, según el planteo presentado, se encuentra próxima a su finalización continúe sin entrar en funcionamiento.

“Estamos hablando de una obra fundamental para Concordia. Mientras los vecinos siguen esperando una solución definitiva a los problemas de abastecimiento, tenemos una infraestructura que está prácticamente terminada y permanece paralizada hace tres años. Esto no puede naturalizarse”, afirmó.

El proyecto de resolución plantea que el Gobierno nacional presente un informe actualizado sobre la situación de la obra.

Entre los puntos que buscan conocer se encuentran el estado administrativo, contractual y financiero del proyecto, las obligaciones pendientes, el equipamiento electromecánico, eléctrico y tecnológico que resta incorporar o poner en funcionamiento, el estado de las garantías y el cronograma previsto para completar los trabajos.

Los legisladores también plantean que las autoridades nacionales responsables recorran personalmente las instalaciones, verifiquen el estado de la infraestructura y determinen las medidas necesarias para avanzar hacia la finalización.

Cresto y Ávila también expresaron preocupación por el financiamiento internacional asociado al proyecto y por el impacto que podría tener la demora en la ejecución sobre los recursos necesarios para completar los trabajos.

El planteo se produce en un contexto en el que la obra ya había sido señalada como una infraestructura próxima a su finalización. En septiembre de 2025, el Gobierno de Entre Ríos informó que la planta tenía un 92% de ejecución y que los trabajos se habían reactivado luego de un convenio con Nación, con una previsión de culminación en los 12 meses siguientes.

En las últimas semanas, además, la situación de la planta fue abordada en el Concejo Deliberante de Concordia, donde se aprobó un pedido de informes sobre el estado de la obra y la optimización del sistema de distribución de agua potable.

El reclamo de los legisladores apunta a obtener definiciones concretas sobre el futuro de la obra.

“No estamos hablando de empezar una obra desde cero. Estamos hablando de terminar una obra que ya está ejecutada en un 93%. Por eso la pregunta es muy concreta: ¿qué falta y por qué no la terminan?”, planteó Cresto.

Finalmente, Cresto y Ávila reclamaron que las autoridades nacionales responsables se constituyan en la planta de Concordia, conozcan su situación actual y establezcan las medidas administrativas, contractuales y presupuestarias necesarias para avanzar hacia la culminación del proyecto.

“Concordia necesita respuestas concretas. Los vecinos no necesitan más anuncios: necesitan que terminen la planta de agua”, concluyó Cresto.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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