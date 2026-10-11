Cruce por la planta de agua: Sastre cuestionó a Cresto y recordó las obras pendientes

El concejal de Juntos por el Cambio de Concordia, Felipe Sastre, salió al cruce del diputado provincial Enrique Cresto por sus declaraciones sobre la finalización de la planta de agua potable de la ciudad. El edil calificó sus dichos como “cinismo” y cuestionó que el peronismo se atribuya la posibilidad de concluir una obra que, según sostuvo, no logró terminar durante sus anteriores responsabilidades de gestión.

“La verdad, es el cinismo en persona. Tenés que ser antipático con los concordienses para salir a decir semejante cosa. Cresto, tuviste cuatro años para terminar la planta de agua y no lo hiciste”, expresó Sastre al referirse a las declaraciones del legislador.

En su cuestionamiento, el concejal también hizo referencia al período en el que Cresto estuvo al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), durante la presidencia de Alberto Fernández.

“Ni estando ahí, con Alberto Fernández de presidente, pudiste hacerlo. Cuatro años tuviste, en los que paseaban de Concordia a Buenos Aires porque decidiste irte atrás de un cargo nacional”, afirmó el edil.

Sastre cuestionó además las recientes declaraciones del diputado provincial y las calificó como “títulos tribuneros”, en referencia a sus expresiones sobre el papel del peronismo en la finalización de la infraestructura.

El concejal amplió sus críticas al mencionar los anuncios de obras de saneamiento para el barrio Camba Paso. En ese sentido, cuestionó a Cresto por compromisos que, según sostuvo, no se concretaron.

“No vengas ahora con títulos tribuneros que solo aplaude tu gente porque el resto ya te conoce. Si no, preguntale a los vecinos de Camba Paso, que les prometiste obras de saneamiento y nunca llegaron”, manifestó.

La referencia al barrio se vincula con anuncios realizados anteriormente por la Municipalidad de Concordia sobre trabajos de saneamiento en ese sector de la ciudad.

En el tramo final de sus declaraciones, Sastre extendió sus cuestionamientos al espacio político de Cresto y criticó la trayectoria de dirigentes que ocuparon distintos cargos públicos durante décadas.

“La gente está cansada de políticos como estos, que hace 40 años vienen agarrados del Estado, pasando por diferentes lugares y llevando a Concordia a lo que es hoy”, sostuvo.

Finalmente, el concejal volvió sobre los plazos de ejecución de la planta de agua potable y afirmó: “Cresto y toda su gente tuvo seis años para finalizar la obra, que se anunció en el 2017, y se fueron en el 2023 sin hacerlo”.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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