*CUPOS DISPONIBLES PARA EL TALLER DE LAQUEADO DE MADERA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, recuerda que este martes 6 de octubre comienza el Taller de Laqueado de Madera, una propuesta de capacitación práctica orientada a brindar herramientas y conocimientos vinculados con este oficio.

Con el objetivo de contar con un mejor ámbito para el desarrollo de la actividad, el taller cambiará su lugar de realización y se llevará a cabo en el CIT (Centro de Información Turística), ubicado en Mitre y Pellegrini, con ingreso por calle Pellegrini.

Quiénes estén interesados en participar, se informa que aún quedan cupos disponibles. Para inscribirse, pueden hacerlo hasta las 13 horas de este martes en la Dirección de Empleo, ubicada en el 1.º piso del Centro Cívico, de Mitre y Pellegrini.

La capacitación comienza a las 15 horas y estará a cargo de Martín Coduri, quien abordará diferentes técnicas de preparación, lijado y acondicionamiento de superficies, aplicación de hidrolaca al agua mediante pad y aplicación de laca de poliuretano base solvente mediante pincel, entre otros contenidos vinculados con la obtención de terminaciones de calidad.

La propuesta se desarrolla en el marco de las políticas de capacitación y formación para el trabajo impulsadas por la Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, con el objetivo de acercar herramientas concretas para el aprendizaje de oficios y fortalecer las oportunidades de desarrollo laboral y emprendedor.

*Imagen ilustrativa*

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