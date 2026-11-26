En el marco del Curso de Iniciación Apícola, se llevó adelante el módulo 2, denominado Sanidad y Cuidado de las Colmenas, con una jornada teórica y otra práctica, orientadas a fortalecer los conocimientos y las herramientas para el manejo sanitario de las colmenas.

La capacitación se desarrolló durante los días 25 y 26 de noviembre, con actividades en el Centro de Convenciones Concordia y en la Escuela Agrotécnica N.º 24 Gral. San Martín.

Durante la jornada teórica se abordaron las principales enfermedades que afectan a las abejas, la problemática de Varroa y PEC, las estrategias de prevención y monitoreo, las buenas prácticas sanitarias y la importancia del seguimiento de las colmenas para sostener su productividad.

La instancia práctica permitió trasladar esos conocimientos al trabajo en campo mediante la observación de colmenas, el monitoreo de Varroasis, el muestreo de Nosemosis y el reconocimiento de indicadores sanitarios y posibles señales de alerta vinculadas al PEC.

Las actividades estuvieron a cargo de la veterinaria Natalia Messina y el técnico apícola Miguel Buzzatto. También se contó con la participación complementaria de la Dra. Natalia Bulacio, mediante material audiovisual o participación según disponibilidad.

Esta propuesta permitió incorporar herramientas para identificar problemas sanitarios, fortalecer las prácticas de prevención y realizar un seguimiento adecuado de las colmenas.

El módulo se desarrolló en el marco del trabajo articulado entre INTA y la Municipalidad de Concordia, con el objetivo de promover la formación, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la actividad apícola local.

La sanidad de las colmenas es un aspecto fundamental para cuidar la producción y fortalecer el desarrollo apícola.