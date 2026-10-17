DERRIBARON UNA CASILLA SEÑALADA COMO PRESUNTO BÚNKER DE DROGAS

En un operativo se derribo una casilla ubicada en inmediaciones de las calles Ramírez y 2 de Abril, señalada por su presunta vinculación con la venta de estupefacientes.
Según la información suministrada, el lugar habría sido utilizado como punto de resguardo de personas vinculadas a actividades ilícitas y para la presunta comercialización de drogas.
El operativo se enmarca en un trabajo coordinado entre las áreas de seguridad y el municipio, con el objetivo de intervenir en espacios identificados por su posible relación con actividades delictivas.
No hubo detenidos al momento y se continúa la investigación.
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Fuente: Conectados Concordia
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